Hà Nội lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Việc lấy ý kiến nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân Thủ đô trong quá trình triển khai quy hoạch.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn lập quy hoạch, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc là đơn vị tổ chức lấy ý kiến. Đối với các cơ quan, tổ chức trong ranh giới quy hoạch và vùng ảnh hưởng, Hà Nội lấy ý kiến UBND 24 phường, xã.

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Trong ranh giới quy hoạch có 16 phường, xã gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam và các xã Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Ngoài ra, 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng được lấy ý kiến, gồm Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và Yên Lãng.

Như vậy, có tổng cộng 24 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng trực tiếp được tổ chức lấy ý kiến. Các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực được UBND phường, xã gửi hồ sơ để nghiên cứu và góp ý bằng văn bản. Thời hạn góp ý là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối với cộng đồng dân cư, thành phố tổ chức lấy ý kiến bằng nhiều hình thức. Hồ sơ quy hoạch và phiếu lấy ý kiến được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND phường, xã hoặc các điểm sinh hoạt công cộng trong khu vực lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng.

Đồng thời, hồ sơ cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương để người dân góp ý trực tuyến. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại khu vực liên quan là 20 ngày kể từ khi công khai nội dung lấy ý kiến.

Không chỉ người dân tại khu vực quy hoạch, thành phố đồng thời mở rộng việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên phạm vi toàn thành phố thông qua hồ sơ và phiếu ý kiến điện tử.

Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến tổ chức các hội nghị tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân vào các ngày 11, 17 và 25/9/2026. Các hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chủ trì ở UBND thành phố, kết hợp trực tuyến tới các địa phương.

Tại các điểm cầu sẽ có đại diện lãnh đạo, cơ quan chuyên môn của UBND phường, xã, cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội và các thành phần liên quan. Kế hoạch dự kiến kết nối với 126 xã, phường trên địa bàn thành phố, qua đó mở rộng sự tham gia của người dân vào quá trình góp ý quy hoạch.

Sau giai đoạn lấy ý kiến lập quy hoạch, việc tham vấn tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn thẩm định. Sở Xây dựng sẽ chủ trì lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương, sở, ngành của thành phố, các tổ chức, chuyên gia và thành viên Hội đồng Thẩm định. Các cơ quan quản lý nhà nước cho ý kiến bằng văn bản trong 10 ngày, các tổ chức, chuyên gia trong 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ.

UBND 24 phường, xã trong ranh giới và vùng ảnh hưởng quy hoạch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức niêm yết, trưng bày hồ sơ, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư.

Đối với 102 phường, xã còn lại, UBND địa phương có trách nhiệm đăng tải hồ sơ quy hoạch điện tử kèm phiếu ý kiến trên cổng thông tin điện tử; chuẩn bị điều kiện tham gia hội nghị trực tuyến và phối hợp cung cấp thông tin về hội nghị tới các tổ chức, chuyên gia, cộng đồng dân cư có liên quan.

Công an thành phố được giao hướng dẫn 24 phường, xã xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội trong thời gian tổ chức lấy ý kiến. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền về quy hoạch. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuyên môn; phối hợp trưng bày, niêm yết và đăng tải hồ sơ quy hoạch; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt.