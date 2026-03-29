Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh

Nhóm đối tượng thu gom lợn mắc bệnh từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang về Hà Nội. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đã tiêu thụ gần 300 tấn.

Bảo Ngân

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch trên địa bàn.

Các bị can trong đường dây thu gom tiêu thụ lợn bệnh.

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) kiểm tra hoạt động giết mổ tại lò của Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội), thuộc cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù). Đây là lò mổ cung cấp sản lượng thịt lợn lớn, chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và nhiều đơn vị cung ứng thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Hiền tổ chức giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua quy trình kiểm soát bắt buộc, hợp thức hóa việc đưa lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết vào giết mổ.

Một phần tang vật của vụ án.

Theo cơ quan Công an, từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch (tương đương gần 300 tấn). Số thịt trên được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cung cấp cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát - đơn vị phân phối thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về các tội: “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Giả mạo trong công tác”, xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Đồng thời khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền; Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại Hà Nội); Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Các bị can Lê Ngọc Anh; Nguyễn Phong Nam; Nguyễn Thị Phương Lan bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Riêng Vũ Kim Tuấn bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt xóa các đường dây buôn bán thực phẩm bẩn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

