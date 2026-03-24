Hà Nội ghi nhận ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, tiềm ẩn biến chứng nặng

Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ ngày 13 - 20/3, toàn thành phố ghi nhận 187 ca mắc tay chân miệng tại 76 xã, phường.

Phát hiện 187 ca mắc tay chân miệng trong 1 tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua toàn thành phố ghi nhận 187 ca mắc bệnh tay chân miệng tại 76 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 có 1.090 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Trong tuần xuất hiện 3 ổ dịch tại trường học; lũy tích 22 ổ dịch, hiện còn 5 ổ đang hoạt động.

Ngoài ra, Hà Nội còn ghi nhận 10 ca mắc sốt xuất huyết mới tại 7 phường, xã; cộng dồn năm 2026 là 174 ca. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới.

Đối với bệnh sởi, thành phố ghi nhận 15 ca mắc tại 12 phường, xã; lũy tích 119 ca. Ngoài ra, ghi nhận 3 ca ho gà và 3 ca Covid-19 trong tuần, đều không có trường hợp tử vong.

Trước tình hình ca bệnh tay chân miệng gia tăng, CDC Hà Nội đã tổ chức giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non, mẫu giáo ở một số địa bàn có ca bệnh. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch tại cộng đồng và các khu vực có ổ dịch, đặc biệt trong mùa lễ hội.

Các trạm y tế được yêu cầu tăng cường phát hiện sớm ca bệnh tại cơ sở và cộng đồng, kịp thời xử lý ổ dịch, không để lây lan rộng. Đồng thời, đẩy mạnh phòng, chống các bệnh mùa đông xuân như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu.

Ngành Y tế cũng phối hợp với ngành thú y để giám sát các bệnh lây từ động vật sang người, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện biến chứng nặng

ThS.BS Lương Thanh Tiến - Phó Giám đốc, phụ trách khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm cho biết, phần lớn các trường hợp tay chân miệng có diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện biến chứng nặng, đặc biệt khi tác nhân gây bệnh là các chủng vi rút có độc lực cao, điển hình như Enterovirus. Chúng tôi đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhi V.G.K 3 tuổi, ban đầu chỉ có biểu hiện điển hình như sốt nhẹ và phát ban ở tay, chân, miệng.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 - 2 ngày, trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt nhiều, quấy khóc kéo dài và tim đập nhanh. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm chuyên sâu, chúng tôi phát hiện trẻ có dấu hiệu viêm cơ tim - một biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhi đã được phối hợp điều trị tích cực, kiểm soát tim mạch và hỗ trợ toàn trạng.

Nhờ phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm, tình trạng của trẻ đã cải thiện tốt và được xuất viện an toàn. Trường hợp này cho thấy rằng, tay chân miệng không phải lúc nào cũng là bệnh lành tính như nhiều người vẫn nghĩ. Diễn tiến bệnh có thể nhanh và khó lường, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Bác sĩ Thanh Tiến khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường ở trẻ để đưa trẻ đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị kịp thời. Điều quan trọng nhất là phụ huynh cần trang bị kiến thức đúng và đầy đủ về bệnh tay chân miệng để phòng bệnh chủ động cho trẻ. Phụ huynh không nên hoang mang trước các thông tin về biến chứng hiếm gặp, nhưng cũng không được chủ quan, bởi bệnh có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng.