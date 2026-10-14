Hà Nội ghi nhận 200–300 ca cúm A nhập viện mỗi tuần

Gần đây, mỗi tuần Hà Nội ghi nhận 200–300 ca cúm A nhập viện. Phòng bệnh và chăm sóc đúng cách là yếu tố then chốt để tránh biến chứng nguy hiểm.

Theo CDC Hà Nội, mỗi tuần thành phố ghi nhận 200–300 ca mắc cúm A phải nhập viện. Dù đa số bệnh nhân có thể tự hồi phục, cúm A vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính. Bệnh lây qua giọt bắn đường hô hấp và thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi và đau mỏi cơ. Các nhóm nguy cơ cao dễ gặp biến chứng nặng gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền như COPD, hen phế quản, tim mạch hay đái tháo đường.

Ảnh CDC Hà Nội/Nguồn VTV

Đáng chú ý, mức độ sốt không phản ánh hoàn toàn độ nghiêm trọng của bệnh; người nhiễm cúm A dù chỉ sốt nhẹ vẫn có thể gặp tổn thương phổi nguy hiểm. Người dân cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như khó thở, tức ngực, tím môi, lú lẫn, hoặc các biểu hiện ở trẻ nhỏ như rút lõm lồng ngực, co giật, bỏ uống và mất nước.

Để chủ động phòng bệnh, tiêm vắc xin cúm hằng năm là giải pháp hiệu quả nhất, đặc biệt với các nhóm ưu tiên. Bên cạnh đó, người dân nên duy trì rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi, giữ nhà cửa thông thoáng và đeo khẩu trang, cách ly tại nhà khi nghi ngờ mắc bệnh. Trong quá trình chăm sóc, người bệnh cần nghỉ ngơi, uống đủ nước, tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh và chỉ sử dụng thuốc kháng virus theo chỉ định của bác sĩ.