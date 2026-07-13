Hà Nội dự thảo Chính sách mới nâng mức hỗ trợ cao nhất lên 40.000 đồng/ngày, mở rộng đối tượng, dự kiến chi 3.643 tỷ đồng cho năm học 2026-2027.

Tại kỳ họp thường lệ tháng 7/2026, HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn từ năm học 2026-2027. Điểm đáng chú ý là mức hỗ trợ cao nhất được đề xuất lên tới 40.000 đồng/học sinh/ngày, đồng thời mở rộng nhóm học sinh được hưởng chính sách.

Theo dự thảo, học sinh thuộc nhóm ưu tiên sẽ được ngân sách hỗ trợ toàn bộ 40.000 đồng cho mỗi ngày ăn bán trú. Đây được xem là mức tối thiểu nhằm bảo đảm khẩu phần ăn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học trong điều kiện hiện nay.

Hà Nội dự kiến nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Đối với các học sinh không thuộc diện ưu tiên, thành phố đề xuất hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày, tương đương 70% mức ăn tối thiểu. Phần còn lại 12.000 đồng/ngày sẽ do phụ huynh đóng góp để bảo đảm suất ăn đạt tối thiểu 40.000 đồng. Trường hợp nhà trường và phụ huynh thống nhất mức ăn cao hơn, khoản chênh lệch sẽ do phụ huynh chi trả.

Theo UBND TP Hà Nội, chính sách dự kiến áp dụng từ năm học 2026-2027, tính theo số ngày học sinh thực tế sử dụng dịch vụ bán trú nhưng không quá 9 tháng trong một năm học. Kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và cấp trực tiếp cho các cơ sở giáo dục để tổ chức bữa ăn. Việc thanh quyết toán sẽ căn cứ vào số học sinh và số bữa ăn thực tế theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Dự thảo cũng quy định, trường hợp một học sinh đồng thời thuộc nhiều diện được hỗ trợ cùng nội dung thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất nhằm tránh chồng chéo nguồn ngân sách.

Theo tính toán của UBND TP Hà Nội, năm học 2026-2027 toàn thành phố dự kiến có 747.890 học sinh tiểu học, trong đó khoảng 650.964 em tham gia bán trú, chiếm 87,04%, tăng hơn 3 điểm phần trăm so với năm học trước.

Trong số này, nhóm học sinh ưu tiên ước khoảng 14.692 em với kinh phí hỗ trợ hơn 116,36 tỷ đồng. Khoảng 636.272 học sinh còn lại thuộc nhóm được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày, với tổng kinh phí khoảng 3.527,49 tỷ đồng.

Như vậy, tổng ngân sách dự kiến dành cho chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú trong năm học 2026-2027 lên tới khoảng 3.643,85 tỷ đồng.

So với chính sách đang áp dụng theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND, tổng kinh phí tăng thêm khoảng 1.116,26 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dành cho nhóm ưu tiên tăng khoảng 57,46 tỷ đồng nhờ mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/ngày. Đối với nhóm học sinh còn lại, kinh phí tăng khoảng 1.058,8 tỷ đồng khi mức hỗ trợ được điều chỉnh từ 20.000 đồng lên 28.000 đồng/ngày.

UBND TP Hà Nội dự báo, trong giai đoạn 2026-2031, tỷ lệ học sinh tham gia bán trú sẽ tiếp tục tăng khoảng 1-3% mỗi năm, trong khi tổng số học sinh tiểu học có xu hướng giảm từ 4.000-8.000 em mỗi năm. Do đó, nhu cầu kinh phí hằng năm được đánh giá sẽ không biến động lớn.

Theo tính toán, tổng kinh phí để thực hiện chính sách trong 5 năm học, từ 2026-2031, dự kiến khoảng 18.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 3.600 tỷ đồng mỗi năm học.