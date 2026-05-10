UBND Thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống thu gom nước thải cho các lưu vực S3 tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và NMXL nước thải Phú Đô, thành phố Hà Nội theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Nhà đầu tư đề xuất thực hiện liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền và Công ty cổ phần đầu tư phát triển môi trường SFC . Dự án nhằm mục tiêu từng bước cụ thể hóa đồ án Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, thu gom và xử lý nước thải phát sinh trong lưu vực S3, chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn hiện hành. Dự án này cùng với các dự án lưu vực khác hoàn thiện việc xử lý nước thải trên phạm vi toàn bộ thành phố Hà Nội, làm cơ sở cho việc thực hiện các quy định của pháp luật và định hướng của Chính phủ về việc đầu tư và trả phí xử lý ô nhiễm môi trường.

Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo đề xuất hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 thực hiện trên địa bàn các phường: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ, Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô tại phường Đại Mỗ.

Dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Xây dựng hệ thống thu gom lưu vực S3 có tổng chiều dài khoảng 24,09km tuyến cống đường kính D300-D1500, các hố ga thăm, giếng tách và 5 trạm bơm nâng. Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất thiết kế là 91.500 m3 /ngày (có khả năng vận hành đáp ứng công suất lớn nhất ngày mưa là 113.000 m3 /ngày).

Về nhu cầu sử dụng đất các tuyến ống, hố ga, giếng tách đặt ngầm dưới lòng đường và vỉa hè hiện trạng; các trạm bơm nâng có diện tích 30÷90m2 được đặt trên vỉa hè, khu cây xanh và khu đất công nên không phải giải phóng mặt bằng. Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô nằm trong khu đất quy hoạch công trình hạ tầng có diện tích 60.193,69 m2 tại phường Đại Mỗ.

Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng Quý III/2026 – Quý III/2027 sau khi được bàn giao mặt bằng sạch để thi công.

Dự án đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Sơ bộ tổng mức đầu tư: 4.037,8 tỷ đồng. Phương thức thanh toán dụ kiến quỹ đất vị trí tại phường Định Công và phường Hoàng Liệt. Diện tích 4,18ha (Ô đất ký hiệu TT thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng khu di dân tái định cư X2 - Đại Kim khoảng 1,6ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 0,88ha; Ô đất ký hiệu TT1, TT2, TT3 thuộc khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt khoảng 6,1ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 3,3ha). Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán: 3.713 tỷ đồng.