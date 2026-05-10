Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hơn 4.000 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô.

Theo PV/VOV.VN

UBND Thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống thu gom nước thải cho các lưu vực S3 tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và NMXL nước thải Phú Đô, thành phố Hà Nội theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Nhà đầu tư đề xuất thực hiện liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền và Công ty cổ phần đầu tư phát triển môi trường SFC . Dự án nhằm mục tiêu từng bước cụ thể hóa đồ án Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, thu gom và xử lý nước thải phát sinh trong lưu vực S3, chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn hiện hành. Dự án này cùng với các dự án lưu vực khác hoàn thiện việc xử lý nước thải trên phạm vi toàn bộ thành phố Hà Nội, làm cơ sở cho việc thực hiện các quy định của pháp luật và định hướng của Chính phủ về việc đầu tư và trả phí xử lý ô nhiễm môi trường.

1-1396.jpg
Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo đề xuất hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 thực hiện trên địa bàn các phường: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ, Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô tại phường Đại Mỗ.

Dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Xây dựng hệ thống thu gom lưu vực S3 có tổng chiều dài khoảng 24,09km tuyến cống đường kính D300-D1500, các hố ga thăm, giếng tách và 5 trạm bơm nâng. Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất thiết kế là 91.500 m3 /ngày (có khả năng vận hành đáp ứng công suất lớn nhất ngày mưa là 113.000 m3 /ngày).

Về nhu cầu sử dụng đất các tuyến ống, hố ga, giếng tách đặt ngầm dưới lòng đường và vỉa hè hiện trạng; các trạm bơm nâng có diện tích 30÷90m2 được đặt trên vỉa hè, khu cây xanh và khu đất công nên không phải giải phóng mặt bằng. Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô nằm trong khu đất quy hoạch công trình hạ tầng có diện tích 60.193,69 m2 tại phường Đại Mỗ.

Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng Quý III/2026 – Quý III/2027 sau khi được bàn giao mặt bằng sạch để thi công.

Dự án đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Sơ bộ tổng mức đầu tư: 4.037,8 tỷ đồng. Phương thức thanh toán dụ kiến quỹ đất vị trí tại phường Định Công và phường Hoàng Liệt. Diện tích 4,18ha (Ô đất ký hiệu TT thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng khu di dân tái định cư X2 - Đại Kim khoảng 1,6ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 0,88ha; Ô đất ký hiệu TT1, TT2, TT3 thuộc khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt khoảng 6,1ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 3,3ha). Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán: 3.713 tỷ đồng.

#Hà Nội #xử lý nước thải #dự án môi trường #hệ thống thu gom #Phú Đô #PPP

Bài liên quan

Xã hội

1000 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho lõi đô thị Quãng Ngãi

Sáng 19/12, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với 3 công trình và dự án khác, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khởi công dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc.

Với tổng mức đầu tư lên đến 1000 tỷ đồng, Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa – nước thải lưu vực Nam sông Trà Khúc sẽ tháo gỡ nút thắt đô thị tồn tại nhiều năm.

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết

Xã hội

Hưng Yên xử lý doanh nghiệp xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hưng Yên vừa xử lý doanh nghiệp về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường và bán chất thải không đúng quy định.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp, trong đó đã ban hành các quyết định kiểm tra, quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

34.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Khu xử lý chất thải Ngọc Hồi gặp sự cố, nước và rác thải tràn ra môi trường

Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi sau nhiều lần trễ hẹn, mới đưa vào vận hành tháng 4/2025 đã gặp sự cố “thủng” ô chứa rác.

Khoảng 11h ngày 30/7/2025, tại ô chôn lấp rác, Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi), đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, đường kính ước tính khoảng 2m, chiều dài hơn 10m xuyên qua thân bờ bao ô chứa rác. Từ đó, hàng ngàn m3 nước và rác thải trong ô chôn lấp rác đã bị cuốn trôi, gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng.

r1.jpg
Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi được UBND tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) chấp thuận chủ trương đầu vào tháng 7/2021. Với tổng diện tích 6,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng, Dự án này do UBND huyện Ngọc Hồi (cũ) làm chủ đầu tư. Ảnh H. Đại
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tràn lan "chợ đen" thú rừng trên mạng

Tràn lan "chợ đen" thú rừng trên mạng

Núp bóng hội nhóm yêu động vật, "chợ ảo" bán thú rừng, thú ngoại lai bùng nổ, không chỉ tiếp tay tận diệt thiên nhiên mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh