Hà Nội ban hành Quyết định sửa đổi quy định về đất đai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai và trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý và trình tự thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Ảnh: VOV

Theo Quyết định, quy định mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung về phân cấp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai; đồng thời quy định cụ thể trình tự, thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đối với các trường hợp quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Đối tượng áp dụng gồm UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố, UBND và Chủ tịch UBND các xã, phường, các sở, ban, ngành chuyên môn, cơ quan liên quan, người sử dụng đất theo Luật Đất đai cùng các tổ chức, cá nhân tham gia quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Quyết định sửa đổi Khoản 8 Điều 4 theo hướng quy định việc quyết định hình thức sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai, áp dụng với các trường hợp sử dụng đất theo Điều 119 và Điều 120 của Luật Đất đai.

Đồng thời, sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 5, quy định việc quyết định hình thức sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp sử dụng đất theo Điều 118 Luật Đất đai.

Quyết định cũng bổ sung điểm e và sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 5, quy định việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất gắn với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đồng thời quy định việc chuyển hình thức sử dụng đất đối với tổ chức có nhu cầu chuyển sang hình thức quy định tại Điều 118 Luật Đất đai, trừ các trường hợp đã được phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 5: "Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136, điểm d khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Đất đai."

Ngoài các nội dung sửa đổi về phân cấp, Quyết định còn quy định trình tự, thủ tục hành chính đối với nhiều lĩnh vực như thu hồi đất, bổi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng; chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; trình tự, thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; gia hạn sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án; thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất; sử dụng đất đa mục đích; góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai.

UBNDTP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy định.

Hồ sơ đã được tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện đến trước ngày 1/3/2027.

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