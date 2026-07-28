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Chính trị

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung bị khai trừ khỏi Đảng

Ban Bí thư vừa quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 5 cán bộ, trong đó có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung.

Thiên Tuấn

Tại cuộc họp ngày 28/7, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung. Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Bí thư đã chỉ ra sai phạm của 5 cán bộ liên quan, gồm: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) Dương Thành Trung; nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Đỗ Trường Giang; nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh Nguyễn Thế Minh; nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh Nguyễn Phương Thảo.

Theo Ban Bí thư, các cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5 cán bộ trên cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm đó, theo Ban Bí thư, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Vì thế, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Hồ Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

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