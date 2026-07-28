Hải Phòng dự kiến giảm 35-40% cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp

Dự kiến sau khi hoàn tất sắp xếp trường học, Hải Phòng sẽ giảm từ 35% đến 40% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

Tại phiên thảo luận ở hội trường Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hải Phòng khóa XVII ngày 28/7, nhiều đại biểu đề nghị sớm thông tin về công tác chuẩn bị và phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trả lời tại phiên thảo luận hội trường. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Trả lời tại hội trường, ông Lương Văn Việt, Ủy viên Thành uỷ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, việc sắp xếp được thực hiện chủ trương từ Trung ương là phấn đấu giảm 30% số cơ sở giáo dục công lập. Sở đã phối hợp với các địa phương rà soát, xây dựng dự thảo phương án sắp xếp dựa trên 6 nguyên tắc chung, bảo đảm phù hợp, linh hoạt, đổi mới quản trị, kiểm tra giám sát, bảo đảm quyền lợi học sinh và phụ huynh...

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đến ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng có 1.439 cơ sở giáo dục công lập. Qua rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục cho thấy toàn thành phố có 798 trường có quy mô nhỏ hơn 50% quy mô tối đa.

Theo dự thảo tiêu chí sắp xếp, các trường nhỏ hơn 50% quy mô tối đa sẽ thuộc diện thực hiện sắp xếp nhưng vẫn bảo đảm sự phù hợp về khoảng cách địa lý. Sau sắp xếp, bảo đảm giảm 35 - 40% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với ngày 1/7/2025. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã trình các cấp có thẩm quyền để quyết định thông qua phương án sắp xếp.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí sắp xếp cán bộ quản lý, đồng thời hoàn thiện kế hoạch và đề án triển khai. Các nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8.

​Liên quan đến tình trạng thiếu biên chế giáo viên, ngành giáo dục thành phố hiện có nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 chỉ tiêu. Dù vậy, do đang trong quá trình chuẩn bị sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nên công tác tuyển dụng tạm thời dừng lại và sẽ tiếp tục được xem xét, triển khai ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp.

Về việc sửa đổi nghị quyết thu tiền, chế độ chi với người nấu ăn, trông trưa ở các cơ sở giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Lương Văn Việt cho biết sẽ tham mưu UBND trình HĐND ban hành nghị quyết cho phù hợp giá cả thực tiễn trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Hiệu đề nghị ngành giáo dục sớm xây dựng tiêu chí sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý. Ông cũng yêu cầu quan tâm công tác tư tưởng, ghi nhận quá trình cống hiến của đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp đối với viên chức làm công tác hành chính bị ảnh hưởng sau sắp xếp.

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