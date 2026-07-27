Bí thư Hải Phòng: Mục tiêu GRDP từ 13% cần quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trở lên của thành phố đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả, quyết liệt.

Sáng 27/7, HĐND TP Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 3. Đây là Kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (27/7 - 28/7/2026) xem xét nhiều báo cáo, tờ trình và các dự thảo Nghị quyết các chính sách quan trọng về an sinh xã hội, di dời, cải tạo chung cư cũ, đầu tư công, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

GRDP 6 tháng đầu năm tăng 11,33%, cao nhất trong 5 năm qua

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, với một số kết quả nổi bật.

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được lãnh đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 11 ngày 15/7/2026 để tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm và giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13% trở lên.

Thứ hai, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 11,33%, cao nhất trong 5 năm qua; đứng thứ 3 toàn quốc, đứng đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 11%; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 116 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm được giao;

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ, bằng 82% Kế hoạch năm, tăng 175% so với cùng kỳ; Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt gần 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ; Đã giải ngân vốn đầu tư công gần 16.500 tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch được giao cả năm; cao hơn bình quân chung trong toàn quốc;

Riêng trong tháng 5 và tháng 6, để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, thành phố đã tổ chức khởi công, khánh thành 15 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 30 nghìn tỷ đồng; trong đó đã khởi công 1 công trình nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, thành phố đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế chuyên biệt (quy mô 5.300 ha) và Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam (quy mô 20.000 ha). Đây là động lực tăng trưởng mới của thành phố trong thời gian tới.

Thứ ba, các lĩnh vực văn hóa, thể thao; y tế; giáo dục; đào tạo; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; cải cách hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho hơn 2,2 triệu người dân (đạt 52,73% dân số), trong đó trọng tâm là trẻ em, học sinh, người trên 60 tuổi, thai phụ, công nhân lao động; Hải Phòng tiếp tục là địa phương có mức chính sách chăm lo cho người có công, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế cao nhất toàn quốc.

Thứ tư, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản ổn định; phát huy hiệu lực, hiệu quả; công tác Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; các chỉ số thể hiện năng lực cạnh tranh của thành phố tiếp tục được duy trì và giữ vững ở tốp đầu, theo đánh giá của Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2025 Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ nhất toàn quốc; Hải Phòng là địa phương đứng đầu trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành nền kinh tế xuất sắc nhất, với tổng số điểm xếp hạng cao nhất toàn quốc.

Thứ năm, chính trị xã hội luôn ổn định; sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị được củng cố và nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác đối ngoại được triển khai toàn diện, đi vào chiều sâu đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn phải tiếp tục khắc phục. Trong đó, kết quả phát triển kinh tế - xã hội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, dư địa của thành phố; một số động lực tăng trưởng phát huy hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, dự án ngoài ngân sách, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị còn chậm; công tác vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số địa phương còn lúng túng…

Kiên quyết khắc phục tình trạng nhà đầu tư "xí phần, để đấy"

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu ngay sau kỳ họp, người đứng đầu UBND các cấp triển khai thực hiện ngay những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của kỳ họp.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Với quyết tâm cao nhất hướng tới mục tiêu tăng trưởng 13%, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong 6 tháng cuối năm.

Tập trung nghiên cứu số hóa, phục vụ công tác quản lý đầu tư đối với toàn bộ các dự án đầu tư trên địa bàn (kể cả dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách). Định kỳ đôn đốc tiến độ triển khai dự án theo cam kết của Nhà đầu tư đối với các dự án đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; đôn đốc tiến độ đối với các dự án đang được triển khai; kiên quyết khắc phục tình trạng nhà đầu tư "xí phần, để đấy" hoặc triển khai cầm chừng, đối phó đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, để đưa dự án vào hoạt động theo đúng kịch bản của thành phố, góp phần huy động nguồn lực thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 phải đạt tối thiểu 2,4 triệu tỷ đồng để phục vụ tăng trưởng tối thiểu 13% trở lên.

Trước mắt, rà soát, điều chỉnh “đường găng tiến độ” đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng bao gồm cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách để quản lý, đôn đốc sớm đưa dự án vào khai thác đồng thời góp phần đảm bảo tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm khoảng 210 nghìn tỷ đồng phục vụ mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Triển khai “cơ chế luồng xanh” để tập trung giải quyết các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ để bù lại nguồn hụt thu đối với phân khúc bất động sản thương mại đang có khó khăn. Tập trung xúc tiến thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại tự do.

Đồng thời, tập trung đôn đốc thực hiện triệt để, hiệu quả các giải pháp xử lý 151 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng; hoàn thành phương án xử lý đối với 995 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trong Quý III theo đúng chỉ đạo của Trung ương, để bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển của thành phố. Quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố trong tháng 11/2026.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước về quy hoạch thành phố, tập trung đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thành, trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2026.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 50% trở lên; giảm tối đa chi phí về thời gian và chi phí tuân thủ, kể cả chính thức và không chính thức; công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư có liên quan.

Về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: 6 tháng cuối năm, Thành phố công bố, đặt hàng các bài toán lớn về cảng biển số, logistics, nền tảng số cho khu thương mại tự do…; triển khai Đề án Trung tâm quốc tế về Khoa học & Công nghệ biển, mô hình thành phố đổi mới sáng tạo; đi vào hoạt động Quỹ Đầu tư mạo hiểm và Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ.

Đảm bảo tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Phát triển văn hóa, xã hội y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, làm tốt việc đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình Thương binh liệt sĩ, Người có công nhân dịp 27/7. Tiến hành sắp xếp hệ thống y tế, giáo dục theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 rất nặng nề, mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả, quyết liệt, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tin tưởng rằng với truyền thống "Thành phố Cảng Anh hùng - Xứ Đông văn hiến", cùng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tiên phong đổi mới, HĐND, UBND thành phố, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận và cả hệ thống chính trị của thành phố Hải Phòng sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.