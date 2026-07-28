Quảng Ngãi có tân chủ tịch UBND tỉnh 45 tuổi

Ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa được HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 -2031.

Trước đó, ngày 27/7 đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Đồng thời, tại Hội nghị này Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng ngày 28/7/2026, đã diễn ra Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hoàng Giang trước đó đã được điều động giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 02/8/2024 cho đến lúc được miễn nhiệm gần tròn 2 năm.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND thông qua hình thức bỏ phiếu kín đã bầu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê tỉnh Hưng Yên có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Tâm có 23 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10/2024, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.