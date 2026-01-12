Hà Nội

Sống Khỏe

Chăm sóc xương khớp hiệu quả trong mùa lạnh để tránh biến chứng nguy hiểm

Điều trị đúng cách, tránh tự ý mua thuốc, duy trì chế độ dinh dưỡng và vận động đều đặn giúp giảm đau, ngăn bệnh xương khớp tiến triển trong mùa đông.

Bình Nguyên

Theo Sở Y tế Hà Nội, đau nhức xương khớp vào mùa lạnh là một trong những tình trạng rất phổ biến ở người cao tuổi và người ở độ tuổi trung niên. Tình trạng đau nhức các khớp khiến bệnh nhân gặp phải nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo BS.CKII Phạm Văn Cường, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Da khoa Hà Đông, đau nhức xương khớp tăng lên khi trời lạnh là hiện tượng phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Khi nhiệt độ giảm, gân cơ có xu hướng co rút, dịch khớp trở nên đặc hơn, khiến khớp khô cứng, kém linh hoạt và dễ đau mỏi. Không khí lạnh cũng làm các đầu mút dây thần kinh trở nên nhạy cảm, khiến người bệnh cảm nhận cơn đau rõ rệt và dữ dội hơn. Nhiệt độ thấp trong mùa lạnh có thể tác động trực tiếp đến màng hoạt dịch, khiến các khớp dễ sưng, cứng, gây đau nhức hoặc viêm khớp. Những khớp thường chịu ảnh hưởng nhiều nhất là khớp gối, khớp vai và bàn tay. Nếu chủ quan, không thăm khám và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động.

Điều trị bệnh xương khớp cho người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Bác sĩ Phạm Văn Cường khuyến cáo, giữ ấm cơ thể là yếu tố quan trọng hàng đầu trong mùa lạnh. Khi ra ngoài, cần mặc đủ ấm, che chắn kỹ các vùng khớp dễ bị tổn thương như đầu gối, cổ, vai, bàn tay; tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột từ môi trường ấm sang lạnh để hạn chế tình trạng co mạch, bùng phát cơn đau. Bên cạnh đó, tắm nước ấm và chườm ấm vùng khớp đau giúp thư giãn cơ, tăng tuần hoàn máu và giảm co cứng. Tuy nhiên, cần chú ý không chườm nóng trực tiếp quá lâu để tránh bỏng da.

Một sai lầm thường gặp của người cao tuổi là ngại vận động khi trời lạnh. Trên thực tế, ít vận động lại khiến xương khớp dễ cứng và đau hơn. Vận động hợp lý giúp giãn cơ, tăng tiết dịch khớp, cải thiện độ linh hoạt và tăng sức mạnh cơ - "lá chắn" bảo vệ khớp. Các hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, yoga, kéo giãn cơ phù hợp với người cao tuổi, với điều kiện khởi động kỹ và duy trì đều đặn.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đau xương khớp. Người bệnh nên ưu tiên thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, hạt chia; bổ sung canxi và vitamin D từ sữa, phô mai, trứng, nấm để tăng cường sức khỏe xương; đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây giàu chất chống oxy hóa. Ngược lại, cần hạn chế đồ ăn chiên rán, rượu, bia và tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ vì có thể làm gia tăng phản ứng viêm. Ngoài ra, việc kiểm soát cân nặng cũng rất cần thiết, bởi thừa cân làm tăng áp lực lên các khớp, đặc biệt là khớp gối và cột sống.

Triệu chứng đau nhức xương khớp vào mùa lạnh phổ biến là đau tại các khớp hay cử động.Ảnh vinmec.com
Các bệnh lý xương khớp như thoái hóa khớp, viêm khớp, thoát vị đĩa đệm, gout… tuy không đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhưng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc hằng ngày. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây tàn tật và mất khả năng lao động. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu đau cơ xương khớp, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Bệnh nhân cần tránh tự ý mua và dùng thuốc để uống. Ngoài ra, các bài thuốc dân gian hay thực phẩm hỗ trợ cũng cần phải tránh vì có thể không chữa được bệnh mà còn gây ra tác dụng phụ, từ đó khiến bệnh nặng thêm.

