Kịp thời ngăn chặn vụ vận chuyển thuốc tây không rõ nguồn gốc ở Đồng Tháp

Đang vận chuyển lượng lớn thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ, Hà Văn Biên (An Giang) đã bị lực lượng chức năng Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 10/01, thông tin từ Công an xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp, bắt giữ một trường hợp xe khách vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược không có hóa đơn chứng từ.

1gdshdfsh.jpg
Tài xế Hà Văn Biên...

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h40, ngày 5/1, tại khu vực Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc đường cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ (xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp), Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an xã Long Hưng tiến hành chặn dừng, kiểm tra phương tiện ô tô khách biển số 66B-00487 (Nhà xe Hùng Cường) do anh Hà Văn Biên (SN 1982, tỉnh An Giang) điều khiển.

​Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện dưới gầm xe và khoang hành lý có cất giấu 3 bao tải lớn. Bên trong các bao tải này chứa nhiều loại thuốc tân dược, gồm: Sintrom 4mg, Artane 5mg, Plaquenil 200mg, Lioresal 10mg, Hydrocortisone roussel 10mg. Tổng số lượng là 62.750 viên các loại.

2gsdagsag.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

​Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của lô hàng trên. Bước đầu, tài xế khai nhận vận chuyển số hàng này từ Bến xe Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đi Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

