Thu hồi 3 lô kem chống nắng Hanayuki giả liên quan vụ án chồng Đoàn Di Băng

Công an Đồng Nai đang thu hồi các lô kem chống nắng Hanayuki giả, liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả và nguy cơ gây hại cho người dùng.

Theo Vietnamnet, ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo về việc thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do liên quan đến vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo đó, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ đường số 6, KCN Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Quá trình điều tra xác định, sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do công ty trên sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở phường Chợ Lớn, TP HCM) phân phối ra thị trường là hàng giả.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu thu hồi các lô sản phẩm liên quan gồm: lô số 0020424 (ngày sản xuất 16/4/2024), lô số 0030624 (ngày sản xuất 25/6/2024) và lô số 0040724 (ngày sản xuất 13/7/2024). Các sản phẩm thu hồi là hàng chưa sử dụng, còn nguyên niêm phong.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua hoặc đang sở hữu các lô kem chống nắng nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, gặp Đại úy Đỗ Lâm Tùng để làm việc và cung cấp sản phẩm.

Ảnh minh họa/Nguồn Thương trường

Liên quan vụ việc, tháng 5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Đến ngày 5/11/2025, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc công ty) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group – chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra cùng hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai đã hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Từ tháng 1/2025, Đinh Văn Liên chỉ đạo sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng giả. Kết quả giám định cho thấy chỉ số SPF của sản phẩm chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số ghi trên bao bì.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki do công ty chồng Đoàn Di Băng phân phối. Ảnh minh họa/Nguồn NLĐ

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Tuyến trực tiếp tham gia sản xuất số sản phẩm giả, trong khi Nguyễn Quốc Vũ thực hiện hành vi buôn bán ra thị trường. Hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Vụ buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả, qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội.

Việc gian lận chỉ số chống nắng không chỉ là hành vi lừa dối khách hàng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương da nghiêm trọng dưới tác động của tia UV, đặc biệt khi người dùng tin tưởng vào quảng cáo và sử dụng sản phẩm trong điều kiện nắng gắt.