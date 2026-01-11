Tắm bồn vào mùa đông có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản nam giới

Vào mùa đông, tắm bồn nước nóng được nhiều nam giới xem là một cách thư giãn hiệu quả sau ngày làm việc mệt mỏi. Cảm giác ấm áp giúp cơ thể dễ chịu, ngủ ngon hơn và giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, ít người biết rằng nếu duy trì thói quen ngâm mình trong nước nóng thường xuyên và kéo dài, đặc biệt trong mùa lạnh, điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng sinh sản nam giới, cụ thể là quá trình sinh tinh tại tinh hoàn.

Cơ quan “nhạy cảm” với nhiệt độ

Khác với hầu hết các cơ quan khác trong cơ thể, tinh hoàn của nam giới không nằm trong ổ bụng mà nằm bên ngoài, trong bìu. Cấu trúc này không phải ngẫu nhiên, mà nhằm đảm bảo tinh hoàn luôn hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt khoảng 2–3°C. Đây là điều kiện lý tưởng để quá trình sản xuất tinh trùng diễn ra bình thường.

Khi nhiệt độ môi trường xung quanh tinh hoàn tăng lên, đặc biệt nếu kéo dài, quá trình sinh tinh có thể bị ức chế. Các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cao làm giảm số lượng tinh trùng, giảm khả năng di động và có thể ảnh hưởng đến hình dạng tinh trùng.

Tắm bồn nước nóng ảnh hưởng đến tinh hoàn như thế nào?

Khi nam giới ngâm mình trong bồn nước nóng, đặc biệt là nước có nhiệt độ cao, toàn bộ vùng bìu và tinh hoàn sẽ bị bao phủ trong môi trường nhiệt độ cao hơn mức sinh lý bình thường. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, tinh hoàn không có đủ thời gian để “hạ nhiệt”, dẫn đến:

Tăng nhiệt độ bìu kéo dài

Giảm hiệu quả quá trình sinh tinh

Ảnh hưởng tạm thời đến chất lượng tinh trùng

Điều đáng lưu ý là tác động này không gây vô sinh ngay lập tức, nhưng có thể tích lũy theo thời gian, đặc biệt ở những nam giới có sẵn yếu tố nguy cơ.

Vì sao mùa đông lại là thời điểm đáng lưu ý?

Mùa đông khiến nhiều người có xu hướng:

Tắm nước nóng hơn bình thường

Ngâm bồn lâu để giữ ấm

Tắm bồn thường xuyên hơn

Trong khi đó, cảm giác lạnh bên ngoài khiến nam giới ít để ý đến việc tinh hoàn đang chịu nhiệt độ cao bất thường khi ngâm nước nóng. Việc kết hợp nhiệt độ nước cao, thời gian ngâm dài và tần suất lặp lại làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh tinh.

Những đối tượng cần đặc biệt thận trọng

Không phải mọi nam giới tắm bồn nước nóng đều gặp vấn đề sinh sản. Tuy nhiên, một số nhóm cần lưu ý hơn, bao gồm:

Nam giới đang chuẩn bị có con

Người từng được chẩn đoán tinh trùng yếu, ít hoặc kém di động

Nam giới có giãn tĩnh mạch thừng tinh

Người làm việc trong môi trường nhiệt độ cao

Người có thói quen vừa tắm bồn nước nóng, vừa ngồi lâu, ít vận động

Ở những đối tượng này, việc tăng nhiệt độ tinh hoàn dù chỉ tạm thời cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng sẵn có.

Ảnh hưởng có hồi phục không?

Tác động của nhiệt độ cao lên tinh hoàn thường mang tính tạm thời, nếu nguyên nhân được loại bỏ. Khi nam giới hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao kéo dài, tinh hoàn có thể dần phục hồi chức năng sinh tinh.

Tuy nhiên, quá trình sinh tinh kéo dài khoảng 70–90 ngày, do đó nếu có ảnh hưởng, cần một khoảng thời gian đủ dài để chất lượng tinh trùng cải thiện trở lại. Điều này lý giải vì sao một số nam giới không nhận thấy thay đổi ngay, nhưng lại gặp khó khăn khi kiểm tra tinh dịch đồ sau một thời gian duy trì thói quen không phù hợp.

Có nên kiêng hoàn toàn tắm bồn vào mùa đông?

Không cần thiết phải kiêng hoàn toàn việc tắm bồn nước nóng. Vấn đề không nằm ở việc “tắm hay không”, mà là tắm như thế nào cho hợp lý.

Nam giới có thể:

Hạn chế nhiệt độ nước quá nóng

Không ngâm bồn quá lâu (nên dưới 15 phút)

Không duy trì thói quen ngâm nước nóng hằng ngày

Tránh tắm bồn nước nóng liên tục trong nhiều ngày liền

Việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý sẽ giúp tận hưởng lợi ích thư giãn mà vẫn bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Khi nào nên đi kiểm tra?

Nam giới nên cân nhắc thăm khám chuyên khoa nam học nếu:

Đang mong con nhưng chậm có thai

Có tiền sử tinh trùng yếu

Có các yếu tố nguy cơ khác ảnh hưởng sinh sản

Có thói quen tiếp xúc nhiệt độ cao kéo dài

Việc kiểm tra và tư vấn sớm giúp đánh giá đúng tình trạng, tránh lo lắng không cần thiết và điều chỉnh kịp thời các yếu tố nguy cơ.

Chức năng sinh sản nam giới không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác hay bệnh lý, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống và thói quen sinh hoạt hằng ngày. Tắm bồn nước nóng vào mùa đông là một ví dụ điển hình cho những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng có thể tác động lâu dài nếu không được điều chỉnh hợp lý. Quan tâm đến sức khỏe sinh sản không đồng nghĩa với việc phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống, mà là hiểu đúng để lựa chọn phù hợp. Những điều chỉnh nhỏ hôm nay có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình trong tương lai.

BSCK2 Nguyễn Văn Phúc (Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108)