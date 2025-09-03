Gừng giúp giảm đau bụng kinh, hỗ trợ tiêu hóa

Gừng được xem là một gia vị quen thuộc trong gian bếp và cũng là thuốc quý trong y học cổ truyền.

Bên cạnh tác dụng làm ấm cơ thể, gừng còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường tuần hoàn máu và giảm cơn buồn nôn, giảm đau... Đặc biệt những nhóm người dưới đây sử dụng gừng rất tốt cho sức khỏe:

Phụ nữ bị đau bụng kinh

Các triệu chứng như đau, chuột rút và đau đầu thường liên quan đến kinh nguyệt ở nhiều phụ nữ. Trong khi một số người dùng tìm đến thuốc không kê đơn để giảm triệu chứng thì các phương pháp điều trị tự nhiên như gừng có thể hữu ích trong việc làm giảm chứng đau bụng kinh.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học cũng cho thấy gừng làm giảm chứng chuột rút kinh nguyệt hiệu quả như các loại thuốc ibuprofen và axit mefenamic. Một nghiên cứu khác năm 2009 cũng có kết quả tương tự, báo cáo rằng gừng có khả năng làm giảm cả cường độ và thời gian của cơn đau.

Người bị đầy bụng, khó tiêu

Lợi ích sức khỏe của gừng chủ yếu là do chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm và hàm lượng các hợp chất có trong gừng, trong đó quan trọng nhất là gingerol.

Gingerol là một chất có khả năng kích thích hoạt động của đường ruột và giảm co thắt, giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn. Do đó, ăn gừng rất tốt cho những ai gặp vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là sau khi ăn quá nhiều hoặc ăn những thực phẩm gây đầy bụng, khó tiêu.

Người bị viêm ruột

Viêm ruột là bệnh lý gây viêm nhiễm ở đường ruột gây các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, chướng bụng, đầy hơi... Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto đã tìm thấy một hợp chất trong gừng gọi là furanodienone giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm ruột.

Các nhà nghiên cứu cho biết, sản phẩm tự nhiên từ gừng là lựa chọn tốt để điều trị viêm ruột so với các liệu pháp hiện tại vì nó không ức chế hệ thống miễn dịch hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan có thể dẫn đến các tác dụng phụ.

Gừng có nhiều lợi ích với sức khoẻ. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Người bị cúm hoặc cảm lạnh

Gừng có chứa các hợp chất có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy gingerol làm giảm nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn, virus, hỗ trợ điều trị bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.

Trong y học cổ truyền, gừng tươi là vị thuốc có vị cay, tính ấm, có công dụng phát tán phong hàn, hóa đờm, giải độc… nên thường được dùng để trị cảm mạo phong hàn, đau đầu, đau bụng do lạnh, bụng đầy trướng, không tiêu, trị ho, đờm nhiều…

Uống trà gừng ấm khi cảm thấy khó chịu hoặc trong thời điểm giao mùa có thể giúp hỗ trợ phòng ngừa cảm lạnh và cúm.

Một số người không nên ăn gừng kẻo mang họa vào thân. Ảnh: Getty Images

Người bị ho do viêm đường hô hấp trên

Uống trà gừng kết hợp với mật ong rất tốt cho người bị ho do viêm đường hô hấp nhờ gừng và mật ong có đặc tính chống viêm tốt. Mật ong giúp bao phủ niêm mạc dạ dày, họng và làm dịu họng hiệu quả.

Người bị say tàu xe

Nếu ai thường xuyên bị say tàu xe, gừng có thể là một giải pháp hữu hiệu. Gừng giúp hỗ trợ chống say tàu xe vì nó làm dịu sự kích ứng của dạ dày và giảm cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Mọi người có thể nhai vài lát gừng tươi, uống trà gừng hoặc dùng kẹo gừng khi di chuyển.

Người viêm xương khớp

Viêm xương khớp là một vấn đề sức khỏe phổ biến. Nó liên quan đến sự thoái hóa của các khớp trong cơ thể, dẫn đến các triệu chứng như đau và cứng khớp. Nghiên cứu cho thấy những người sử dụng gừng để khắc phục chứng viêm khớp đã giảm đáng kể tình trạng đau. Chỉ quan sát thấy một số tác dụng phụ nhẹ, chẳng hạn như không hài lòng với mùi vị của gừng.

Gừng tuy có nhiều lợi ích nhưng cần được sử dụng đúng cách để tránh các rủi ro không đáng có. Trước khi sử dụng gừng như một loại thực phẩm hoặc thuốc, bạn nên trao đổi bác sĩ hoặc chuyên gia để đảm bảo sử dụng đúng cách và an toàn.







