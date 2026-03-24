GS.VS Châu Văn Minh: Sẽ kiến nghị đặt hàng nhiệm vụ KHCN gắn với nhu cầu

GS.VS Châu Văn Minh cam kết, trong vai trò một ĐBQH, ông sẽ nghiên cứu đóng góp chính sách, đặc biệt ở lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trong danh sách 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vinh dự có một đại diện, đó là GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy.

Với uy tín và những đóng góp to lớn cho nền khoa học nước nhà, GS.VS Châu Văn Minh đã nhận được sự tín nhiệm cao từ cử tri với tỉ lệ trúng cử đạt 92,26% số phiếu, trở thành Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Phú Thọ.

GS.VS Châu Văn Minh cam kết sẽ tham gia đóng góp các quyết sách lớn của Quốc hội, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy”

GS.VS Châu Văn Minh cho hay, ông đã có kinh nghiệm công tác từ thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Với kinh nghiệm chủ trì gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp, ông sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người Đại biểu Quốc hội. Cụ thể, ông sẽ chủ động nghiên cứu đóng góp cho các Dự án Luật, Nghị quyết, các quyết sách lớn của Quốc hội, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông cho biết, sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các kiến nghị, phản ánh, tâm tư nguyện vọng của các cử tri, kịp thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Từ đó sẽ chủ động tham mưu với Chính phủ các chương trình hành động cụ thể để góp phần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” của Phú Thọ. Đặc biệt, là cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với nhu cầu.

“Từ tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, tôi sẽ kiến nghị cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp; hình thành mạng lưới chuyên gia phản biện các dự án đầu tư lớn; hỗ trợ các mô hình chuyển đổi số và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động”, GS.VS Châu Văn Minh chia sẻ.

Khẳng định, không có nhân lực chất lượng cao thì không thể có chuyển đổi số thành công, GS Châu Văn Minh cam kết cũng sẽ đồng hành thúc đẩy chương trình phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.

Thúc đẩy các chương trình bảo tồn và phát huy di sản

Là đại biểu Quốc hội, GS.VS Châu Văn Minh cam kết sẽ đặt con người làm trung tâm trong mọi đề xuất chính sách. Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tiếp tục khẳng định: Phát triển cuối cùng là để người dân được học tốt hơn, sống khỏe hơn, an tâm hơn.

Ông sẽ kiến nghị các giải pháp về đổi mới giáo dục gắn với phát huy và lan tỏa truyền thống hiếu học; đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế; nâng cao dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, ông ý thức sâu sắc rằng phát triển kinh tế phải đi cùng phát triển văn hóa và xây dựng con người. Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

“Được giao trọng trách đại biểu dân cử, tôi sẽ quan tâm thúc đẩy các chương trình bảo tồn và phát huy di sản, phát triển du lịch văn hóa - sinh thái gắn với sinh kế bền vững cho người dân trong tỉnh; đồng thời lan tỏa tri thức khoa học trong cộng đồng để nâng cao dân trí, hình thành lối sống xanh, an toàn, văn minh”, GS.VS Châu Văn Minh cam kết.