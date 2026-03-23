Từ sinh viên tài năng Toán tới Hiệu trưởng chuyên Khoa học Tự nhiên

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý ở các đơn vị trực thuộc. TS Phạm Văn Quốc, giảng viên, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường. TS Quốc nhận nhiệm vụ thay cho TS Lê Công Lợi, đã đảm nhiệm vị trí này 2 nhiệm kỳ.

TS Phạm Văn Quốc, tân Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NTCC.

Hành trình của tân Hiệu trưởng chuyên Khoa học Tự nhiên

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, tân Hiệu trưởng Phạm Văn Quốc cho biết, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên được ví là ngôi trường “giỏi vô địch” với bề dày thành tích học sinh giỏi trong nước và quốc tế. Ông rất vinh dự khi nhận nhiệm vụ tại một ngôi trường giàu truyền thống, với nhiều thành tựu được gây dựng qua các thế hệ đi trước.

“Đồng thời, tôi cũng ý thức rõ đây là trách nhiệm rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và tinh thần trách nhiệm cao, lấy thành công làm nền tảng để hướng tới hạnh phúc”, TS Phạm Văn Quốc chia sẻ.

TS Phạm Văn Quốc sinh năm 1980, quê ở Nam Trực, Nam Định (cũ). TS Quốc là cựu sinh viên khóa 2 lớp Toán cử nhân tài năng của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp đại học (2002), TS Quốc đã lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Osaka (Nhật Bản) năm 2008.

Năm 2016, TS Phạm Văn Quốc được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Trong quá trình công tác, với những cống hiến, TS Phạm Văn Quốc đã được nhận nhiều bằng khen, giải thưởng danh giá. Trong đó, có giải thưởng Lê Văn Thiêm – giải thưởng uy tín của Hội Toán học Việt Nam (thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - năm 2020); Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2021).

Tiếp tục phát huy thế mạnh ngôi trường giàu thành tích

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên được thành lập ngày 14/6/2010 trên cơ sở sáp nhập các Khối chuyên Toán Tin, Vật lý, Hóa học và Sinh học trực thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương là hiệu trưởng đầu tiên của trường.

Hơn 60 năm qua, Khối Chuyên Tổng hợp và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã trở thành cái nôi ươm mầm nhân tài, nơi hội tụ trí tuệ và khát vọng của nhiều thế hệ học sinh trong Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin và Trí tuệ nhân tạo. Nhiều nhà khoa học vang danh thế giới đã trưởng thành từ ngôi trường này như GS Ngô Bảo Châu (Giải thưởng Fields năm 2010), GS Đàm Thanh Sơn (Giải thưởng Dirac 2018)...

TS Phạm Văn Quốc trong Lễ Gặp mặt học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: NTCC.

Từ khi thành lập, Trường đã đạt được những thành tích ấn tượng. Đến nay, học sinh nhà trường đã giành 79 huy chương vàng Olympic quốc tế, chiếm 40% thành tích vàng của Việt Nam, minh chứng cho tài năng và bản lĩnh. Từ mái trường này, hàng nghìn học sinh trưởng thành, nhiều người trở thành nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân xuất sắc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong số 10 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế giành được điểm tuyệt đối 42/42 điểm thì có 6 học sinh Chuyên Tổng hợp - Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Trong số 9 học sinh Việt Nam giành được 2 huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế liên tiếp, có 6 học sinh của Chuyên Tổng hợp - Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Em Ngô Quý Đăng, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là học sinh duy nhất của Việt Nam giành được huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế khi đang là học sinh lớp 10.

Cả 3 thí sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế liên tiếp đều là các học sinh của trường.

Em Nguyễn Phương Thảo, chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên giành điểm cao nhất cuộc thi tại Olympic Sinh học quốc tế 2018.

Trong các Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Mỹ, các học sinh của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã giành 3 giải Ba và 3 giải Tư (Việt Nam giành 3 giải Nhì, 10 giải Ba và 12 giải Tư).

Trường có 4 lần là đơn vị duy nhất từng đảm nhận toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic quốc tế (3 lần đội tuyển Tin học các năm 2003, 2015, 2024 và 1 lần đội tuyển Vật lý năm 1999).

Với những thành tích và đóng góp, Trường đã đón nhận nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2025, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2025, tại Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Chuyên Tổng hợp; 15 năm thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Bộ môn Chuyên Vật lý đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Bộ môn Chuyên Toán đón Huân chương Lao động hạng Ba.

Thành công đó, có vai trò quan trọng của Ban Giám hiệu qua các thời kỳ, trong đó phải kể đến đóng góp của TS.NGƯT Lê Công Lợi, người đảm nhận vị trí Hiệu trưởng 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Nhận trách nhiệm “thuyền trưởng” ngôi trường giàu thành tích, TS Phạm Văn Quốc cho hay, trong thời gian tới, ông mong muốn tiếp tục phát huy các thế mạnh của học sinh, đặc biệt trong công tác đội tuyển học sinh giỏi và đào tạo toàn diện theo định hướng STEM.

“Đồng thời xây dựng môi trường học tập ngày càng tốt hơn, nâng cao chất lượng giảng dạy và bồi dưỡng năng lực tự học, khả năng tự nghiên cứu để các em phát triển chuyên môn sâu hơn”, TS Quốc chia sẻ.

