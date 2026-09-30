PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương: Thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao điều trị ung thư tại Việt Nam

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai trở thành đại sứ của Quỹ Oncidium, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao điều trị ung thư tại Việt Nam.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương vừa được Quỹ Oncidium của Bỉ bổ nhiệm làm Đại sứ. Bà là đại diện đầu tiên của Việt Nam trong mạng lưới chuyên môn này.

Gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực ung thư, BS Phương tham gia nghiên cứu, triển khai nhiều kỹ thuật y học hạt nhân và các phương pháp điều trị hiện đại, trong đó có PET/CT, điều trị đích, miễn dịch, xét nghiệm gen và Theranostics.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương. Ảnh: BVCC.

Ứng dụng y học hạt nhân trong điều trị ung thư

Năm 2016, khi đang là Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, TS.BS Phạm Cẩm Phương nằm trong 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô được trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm. Đây là giải thưởng dành cho những thầy thuốc trẻ có thành tích nổi bật trong chuyên môn và hoạt động vì cộng đồng.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Phạm Cẩm Phương cùng các đồng nghiệp đã tiên phong ứng dụng nhiều công nghệ chẩn đoán và điều trị hiện đại như hình ảnh PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch và xét nghiệm gen cho các bệnh lý ung thư phức tạp.

Một trong những hướng được bà quan tâm là Theranostics, phương pháp kết hợp chẩn đoán và điều trị dựa trên các chất đánh dấu phóng xạ. Các chất này được gắn với những phân tử có khả năng nhận diện đích trong cơ thể, qua đó hỗ trợ xác định tổn thương và đưa chất điều trị tới tế bào bệnh. Đây là hướng tiếp cận trong y học chính xác và cá thể hóa điều trị ung thư.

Trong nhiều năm, PGS Phương tham gia nghiên cứu về ung thư di căn não, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, u não và một số bệnh ung thư khác. Các nghiên cứu tập trung vào hiệu quả xạ phẫu, hóa xạ trị, vai trò của PET/CT trong chẩn đoán ung thư chưa rõ nguyên phát và hiệu quả của một số thuốc điều trị đích.

Bên cạnh công tác chuyên môn, bà tham gia các chương trình khám, sàng lọc ung thư vú cho phụ nữ tại một số địa phương còn khó khăn.

Kỳ vọng thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương sinh năm 1978, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2001. Năm 2006, bà hoàn thành chương trình thạc sĩ, bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2007, bà tiếp tục hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Marie Curie-Paris VI và Bệnh viện Avicenne, Pháp.

Năm 2013, bà nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2018, bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư. Quá trình đào tạo và làm việc sau đó tiếp tục gắn với các kỹ thuật mới trong ung bướu và y học hạt nhân.

Sau nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, bà đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu. Công việc hiện nay kết hợp điều trị người bệnh, nghiên cứu, đào tạo và triển khai các kỹ thuật mới trong lĩnh vực ung thư.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương cho biết, bà vinh dự khi trở thành Đại sứ và là đại diện đầu tiên của Việt Nam trong mạng lưới của Quỹ Oncidium.

Ở vai trò mới, bà kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối chuyên môn, mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó tạo thêm cơ hội để người bệnh ung thư tại Việt Nam tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, trong đó có Theranostics.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đánh giá, sự ghi nhận của Quỹ Oncidium dành cho PGS.TS Phạm Cẩm Phương không chỉ là niềm tự hào của cá nhân bác sĩ hay Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai, mà còn khẳng định định hướng đúng đắn của Bệnh viện Bạch Mai trong việc khuyến khích đội ngũ trí thức trẻ vươn tầm quốc tế.

Việc Việt Nam có đại diện chính thức trong mạng lưới Đại sứ của Quỹ Oncidiumsẽ tạo thêm cơ hội kết nối chuyên môn, hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực y học hạt nhân, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các tiến bộ điều trị ung thư.