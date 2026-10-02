Lãnh đạo VUSTA làm việc với Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công

Chiều 1/10, GS.VS Châu Văn Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi trao đổi, làm việc với lãnh đạo Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công (IPAPP) – đơn vị trực thuộc VUSTA.

Tham dự buổi làm việc về phía VUSTA có ông Trần Xuân Việt - Quyền Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế. Về phía IPAPP có GS.TSKH Phan Xuân Sơn - Viện trưởng; GS.TS Nguyễn Đăng Dung - Thành viên Hội đồng khoa học; TS Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Viện trưởng đối ngoại; TS Nguyễn Danh Hữu - Chánh Văn phòng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo IPAPP đã báo cáo quá trình kiện toàn tổ chức sau khi chính thức đổi tên từ Viện Khoa học Hành chính và Chính sách công sang Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công (IPAPP) từ tháng 7/2026. Theo GS.TSKH Phan Xuân Sơn - Viện trưởng IPAPP, hiện nay IPAPP quy tụ được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học chính trị, hành chính công, chính sách công và luật học.

Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đề xuất một số phương hướng hoạt động trong thời gian tới, lãnh đạo IPAPP đề xuất xây dựng cơ chế làm việc thường xuyên giữa IPAPP và VUSTA trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn phản biện; mong muốn VUSTA tiếp tục là cầu nối để các báo cáo tư vấn, phản biện chính sách của IPAPP được kịp thời gửi tới các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng IPAPP phát biểu tại buổi làm việc



Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh đánh giá cao về năng lực chuyên môn và thế mạnh khoa học xã hội của Viện. Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Châu Văn Minh đề nghị IPAPP phát huy thế mạnh nghiên cứu, xuất bản và sự chủ động trong hoạt động tư vấn phản biện. Về định hướng nghiên cứu, Chủ tịch VUSTA cho rằng Viện cần hướng tới việc đề xuất các dự án thuộc nhóm giải pháp xã hội và nghiên cứu về đóng góp của đội ngũ trí thức qua cơ chế Quỹ tài trợ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – tiêu biểu như Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED).

Chủ tịch Châu Văn Minh khẳng định lãnh đạo VUSTA luôn dành sự quan tâm tới các hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc nói chung và Viện IPAPP nói riêng, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các đơn vị vì sự phát triển chung của VUSTA.

Lãnh đạo Viện IPAPP tặng hoa chúc mừng GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA

Nhân dịp này lãnh đạo Viện IPAPP đã có lời chúc mừng những thành công của Đại hội IX VUSTA và chúc mừng GS.VS. Châu Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.