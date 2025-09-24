GS Nguyễn Đình Đức, dấu ấn nhà khoa học Việt lọt top 10.000 thế giới

Với hơn 40 năm cống hiến cho nghiên cứu vật liệu và kết cấu tiên tiến, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức tiếp tục khẳng định vị thế khoa học Việt trên bản đồ quốc tế

Ngày 19/9/2025, Tạp chí PLoS Biology (Hoa Kỳ) công bố bảng xếp hạng thường niên các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, được xây dựng bởi nhóm chuyên gia Đại học Stanford (Mỹ) dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức làm việc với các sinh viên trong nhóm nghiên cứu. Ảnh: NVCC.

Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, năm nay, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, đã vươn lên xếp hạng 51 trong lĩnh vực Engineering của thế giới.

Đặc biệt, đây là năm thứ 7 liên tiếp (2019–2025), GS.TSKH Nguyễn Đình Đức được ghi nhận trong bảng xếp hạng này, khẳng định sự bền bỉ, nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ và vị thế học thuật ngày càng vững chắc của GS trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Người tiên phong nghiên cứu vật liệu, kết cấu tiên tiến của Việt Nam

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức là một trong những nhà khoa học tiêu biểu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vật liệu, kết cấu tiên tiến và composite, với hơn 40 năm nghiên cứu và giáo dục.

GS Nguyễn Đình Đức báo cáo tại Phiên toàn thể Hội nghị quốc tế tại ĐH Yonsei, Hàn Quốc. Ảnh: NVCC.

Một trong những đóng góp nổi bật của ông là công trình nghiên cứu về vật liệu composite ba pha carbon-carbon có cấu trúc không gian 3D/4D, vừa siêu nhẹ, vừa siêu bền cơ học và siêu chịu nhiệt. Đây là loại vật liệu chiến lược được ứng dụng trong nhiều ngành như hàng không, hàng hải, quốc phòng, ứng dụng trong công nghệ đóng tàu và các sản phẩm dân dụng

Ông cũng là người tiên phong nghiên cứu các vật liệu chức năng có cơ tính biến đổi (FGM – Functionally Graded Materials), vật liệu nano composite, auxetic (có hệ số Poisson âm), pentagraphene và các loại vật liệu thông minh, phù hợp với điều kiện chịu nhiệt cao, chịu môi trường khắc nghiệt. Các hướng này đặt ông vào vị trí dẫn đầu các nghiên cứu tiên tiến mà nhiều nước phát triển đang theo đuổi.

Về công bố khoa học, GS Đức đã công bố khoảng 400 công trình khoa học, trong đó hơn 200-250 bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCI/SCIE. Chỉ riêng giai đoạn 2020-2025, ông là tác giả của nhiều bài ISI thuộc nhóm Q1, Q2; nhiều bài thuộc top 5% tạp chí ISI toàn cầu.

Một thành tựu ứng dụng đáng chú ý là bằng sáng chế về composite ba pha có sợi thủy tinh và các hạt nano, được sử dụng thành công để chống thấm đà máy tàu thủy. Việc này không chỉ mang lại giá trị thực tiễn, mà còn có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh nghiên cứu, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức còn là người xây dựng mô hình đào tạo và nghiên cứu mạnh mẽ. Ông sáng lập Phòng thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến tại Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), khởi xướng chương trình đào tạo kỹ thuật xây dựng (Civil Engineering) thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật (VJU). Ông cũng là người hướng dẫn nhiều tiến sĩ, thu hút học viên cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước tham gia các đề tài nghiên cứu tiên tiến.

Với những đóng góp đó, tên tuổi GS Đức đã được quốc tế ghi nhận: liên tục nằm trong danh sách 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới (do PLoS Biology công bố), và được xếp hạng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật & Công nghệ.

"Đã làm khoa học là phải dám chấp nhận hy sinh và thiệt thòi"

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ rằng, con đường đến với khoa học của ông trải qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn và thử thách. Những thành tựu đạt được hôm nay là kết quả của lòng kiên trì, nghị lực bền bỉ cùng với sự đồng hành, ủng hộ của nhà trường và đồng nghiệp.

Điều khiến ông cảm thấy tự hào nhất là đã gây dựng được một nhóm nghiên cứu mạnh, thành lập các phòng thí nghiệm, khoa và ngành đào tạo mới tại nhiều trường đại học. Tiêu biểu là Phòng thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến, Khoa Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Giao thông thuộc Trường Đại học Công nghệ, hay ngành Civil Engineering tại Trường Đại học Việt Nhật.

Từ những nền tảng này, ông đã góp phần hình thành và phát triển trường phái khoa học về vật liệu composite tiên tiến, tạo được uy tín tại Đại học Quốc gia Hà Nội và được cộng đồng khoa học trong nước, quốc tế ghi nhận.

Hơn hết, trên cương vị một nhà giáo, ông đã đào tạo và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò giỏi giang, thành đạt, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

GS Nguyễn Đình Đức cũng nhận định rằng, thế hệ các nhà khoa học trẻ ngày nay có nhiều thuận lợi hơn so với trước đây: được đào tạo bài bản, có điều kiện tu nghiệp và bồi dưỡng ở nước ngoài, với khả năng hội nhập quốc tế cao. Ông nhắn nhủ: “Tôi luôn mong các bạn trẻ có sự kiên trì và bền bỉ, không chạy theo hư danh. Đã làm khoa học là phải dám chấp nhận hy sinh và thiệt thòi”

Chia sẻ về việc được ghi nhận trong bảng xếp hạng năm nay, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết, ông và các nhà khoa học không làm việc vì mục tiêu thứ hạng, nhưng sự xuất hiện trong bảng xếp hạng quốc tế vẫn là sự ghi nhận khách quan, công bằng và có ý nghĩa động viên lớn.

Điều quan trọng hơn là bảng xếp hạng là nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin và khát vọng cho các thế hệ học trò và các nhà khoa học trẻ tiếp tục dấn thân, hội nhập và chinh phục đỉnh cao tri thức.