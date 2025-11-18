Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ba đại học hàng đầu Hàn Quốc chấn động vì gian lận AI

Số hóa

Ba đại học hàng đầu Hàn Quốc chấn động vì gian lận AI

Hàng chục sinh viên tại nhóm SKY thừa nhận dùng ChatGPT trong kỳ thi, buộc nhà trường phải xử lý nghiêm.

Thiên Trang (TH)
Đại học Yonsei phát hiện hơn 40 sinh viên dùng AI trong kỳ thi môn “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ChatGPT”.
Đại học Yonsei phát hiện hơn 40 sinh viên dùng AI trong kỳ thi môn “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ChatGPT”.
Tất cả sinh viên vi phạm đều bị chấm điểm 0, tạo nên cú sốc lớn trong giới học thuật.
Tất cả sinh viên vi phạm đều bị chấm điểm 0, tạo nên cú sốc lớn trong giới học thuật.
Hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Korea.
Hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Korea.
Tại Đại học Korea, sinh viên bị tố giác chia sẻ đáp án qua nhóm chat trong lúc thi trực tuyến.
Tại Đại học Korea, sinh viên bị tố giác chia sẻ đáp án qua nhóm chat trong lúc thi trực tuyến.
Còn tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU), nhà trường phát hiện gian lận bằng AI trong môn thống kê và quyết định tổ chức thi lại.
Còn tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU), nhà trường phát hiện gian lận bằng AI trong môn thống kê và quyết định tổ chức thi lại.
Ba trường này thuộc nhóm SKY, biểu tượng quyền lực của giáo dục Hàn Quốc, nay đồng loạt vướng bê bối chưa từng có.
Ba trường này thuộc nhóm SKY, biểu tượng quyền lực của giáo dục Hàn Quốc, nay đồng loạt vướng bê bối chưa từng có.
Các chuyên gia cho rằng hệ thống giáo dục cần thay đổi, tập trung kiểm tra sự sáng tạo thay vì kỹ năng mà AI có thể thay thế.
Các chuyên gia cho rằng hệ thống giáo dục cần thay đổi, tập trung kiểm tra sự sáng tạo thay vì kỹ năng mà AI có thể thay thế.
Vụ việc đặt ra thách thức toàn cầu: làm sao tận dụng AI nhưng vẫn giữ vững tính trung thực học thuật.
Vụ việc đặt ra thách thức toàn cầu: làm sao tận dụng AI nhưng vẫn giữ vững tính trung thực học thuật.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
Thiên Trang (TH)
#gian lận AI #đại học SKY #ChatGPT #giao dục Hàn Quốc #thi trực tuyến #đổi mới giáo dục

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT