Trung Quốc căng mình cho cơn khát điện của trung tâm dữ liệu AI

Số hóa

Trung Quốc căng mình cho cơn khát điện của trung tâm dữ liệu AI

Làn sóng bùng nổ trung tâm dữ liệu AI đang đẩy Trung Quốc vào áp lực năng lượng chưa từng có, buộc nước này phải mở rộng năng lượng tái tạo.

Thiên Trang (TH)
Các trung tâm dữ liệu AI đang khiến nhu cầu điện của Trung Quốc tăng vọt với mức tiêu thụ có thể đạt 400 tỷ kWh vào năm 2030.
Năm 2024, lượng điện dùng cho trung tâm dữ liệu đã tăng 31%, vượt xa tốc độ tăng trưởng của toàn hệ thống điện quốc gia.
Để giảm áp lực, Bắc Kinh thúc đẩy mục tiêu tăng trung bình 10% năng lượng tái tạo cho trung tâm dữ liệu mỗi năm đến hết 2025
Nhiều nhà phân tích cho rằng chỉ riêng trong năm 2025, lĩnh vực này cần bổ sung 40-63 tỷ kWh điện từ gió và mặt trời.
Một chiến lược chủ chốt là dịch chuyển trung tâm dữ liệu từ vùng duyên hải đông đúc sang phía tây giàu năng lượng tái tạo.
Tuy vậy, việc di dời gặp khó khi miền tây còn thiếu hạ tầng, nhân lực công nghệ cao và nguồn điện tái tạo không ổn định.
Các doanh nghiệp như Tencent đang thử nghiệm microgrid để tự sản xuất điện, nhưng lượng cung chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu.
Trong lúc tìm lời giải dài hạn, nhiều địa phương phía tây dùng chính sách điện giá rẻ để hút đầu tư, dù rủi ro trợ giá ngắn hạn vẫn hiện hữu.
