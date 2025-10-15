Hà Nội

Google chi 15 tỷ USD xây “siêu trung tâm AI” tại Ấn Độ

Số hóa

Google chi 15 tỷ USD xây “siêu trung tâm AI” tại Ấn Độ

Google đầu tư 15 tỷ USD để xây trung tâm dữ liệu AI lớn nhất ngoài nước Mỹ tại Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, với quy mô 1 gigawatt.

Google vừa công bố khoản đầu tư 15 tỷ USD trong 5 năm tới để xây trung tâm dữ liệu AI tại Ấn Độ.
Đây là trung tâm AI lớn nhất của Google bên ngoài nước Mỹ, đặt tại thành phố cảng Visakhapatnam.
Giám đốc Google Cloud Thomas Kurian gọi đây là “khu AI lớn nhất mà Google từng xây ở nước ngoài”.
Dự án dự kiến đạt công suất 1 gigawatt và tạo ra hàng nghìn việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao.
Google cũng sẽ đầu tư thêm 2 tỷ USD vào năng lượng tái tạo để vận hành trung tâm 24/7.
Tuy nhiên, dự án đối mặt nhiều thách thức như nhu cầu năng lượng, làm mát và rủi ro chính sách dữ liệu.
Đây là một trong những khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lịch sử bang Andhra Pradesh.
Giới chuyên gia nhận định, nếu thành công, dự án sẽ đưa Ấn Độ trở thành trung tâm AI mới của thế giới.
