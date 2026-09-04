Gói xây lắp 17,3 tỷ ở xã Đức An: Hưng Hồng Phát một mình dự thầu, giảm giá 0,07% [Kỳ 1]

Dự thầu không có đối thủ cạnh tranh tại xã Đức An, Hưng Hồng Phát trúng gói đường ĐH31 hơn 17,3 tỷ đồng với mức tiết kiệm ngân sách vỏn vẹn hơn 11,6 triệu đồng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/08/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức An (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Thanh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH31 kết nối đi QL14C và hệ thống điện chiếu sáng khu vực Xã Nam Bình (cũ).

Một nhà thầu tham dự và trúng gói thầu hơn 17,3 tỷ đồng

Dự án nâng cấp tuyến đường ĐH31 và hệ thống chiếu sáng được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1115/QĐ-SXD ngày 20/07/2026 với tổng mức đầu tư 19,8 tỷ đồng, nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Dự án do UBND xã Đức An làm chủ đầu tư và ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức An tổ chức quản lý, thực hiện theo Quyết định số 1378a/QĐ-UBND ngày 28/05/2026.

Gói thầu thi công xây dựng công trình có mã thông báo mời thầu IB2600411079, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện hợp đồng 580 ngày.

Theo Quyết định số 86/QĐ-TTDVTH ngày 27/07/2026 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 92/QĐ-TTDVTH ngày 30/07/2026 về phê duyệt E-HSMT, giá gói thầu được xác định là 17.371.000.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 15h14 ngày 08/08/2026 ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát với giá chào thầu 17.359.315.040 đồng, không có thư giảm giá.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước lập báo cáo đánh giá và Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Dương thẩm định, Giám đốc Nguyễn Thanh Hùng đã ký quyết định phê duyệt trúng thầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát với giá 17.359.315.040 đồng. So với giá gói thầu 17.371.000.000 đồng, tiết kiệm 11.684.960 đồng, tương ứng 0,07%.

Quyết định số 131/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát (đăng ký mã định danh vn6400301323, do Giám đốc Vũ Văn Huyện đại diện pháp luật) có trụ sở tại số 55 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp đã tham gia 54 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 47 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt trên 291,29 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này thể hiện vị thế đặc biệt quen mặt khi đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các đơn vị hành chính thuộc xã Đức An. Cụ thể, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức An, chỉ trong vòng khoảng 2 tháng (từ tháng 6 đến tháng 8/2026), Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát đã liên tiếp trúng độc lập 3 gói thầu xây lắp quy mô lớn với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 39 tỷ đồng (tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình đạt 99,89%). Trước đó, tại Phòng Kinh tế xã Đức An, doanh nghiệp cũng tham gia và trúng trọn vẹn 6/6 gói thầu với tổng giá trị hơn 12,19 tỷ đồng.

Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu đường ĐH31 được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước (trụ sở tại khu phố Bưng Trang, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai).

Yêu cầu tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công

Việc một gói thầu xây lắp giao thông quy mô hơn 17,3 tỷ đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham gia và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách vỏn vẹn hơn 11,6 triệu đồng đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư mở thầu và đánh giá hồ sơ trong trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự. Dù vậy, mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu rộng rãi là thúc đẩy tính cạnh tranh công bằng, minh bạch để lựa chọn nhà thầu có phương án tối ưu và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách. Khi gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,1% diễn ra trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh, chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình và rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm không phát sinh rào cản hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu rất cụ thể về việc tăng cường kỷ cương, triệt để tiết kiệm chi phí trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công năm 2026. Đối với các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại địa phương, chủ đầu tư cần chủ động rà soát chất lượng công tác lập dự toán, định mức đơn giá và tích cực thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng nhằm tối ưu hóa nguồn lực ngân sách nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] - Kịch bản một mình dự thầu và trúng thầu sát giá của Hưng Hồng Phát tại xã Đức An