Gói thầu tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh: Giá dự thầu sát sao, chờ đánh giá năng lực

Hai nhà thầu chênh nhau chỉ 3,5 triệu đồng tại gói thầu 683 triệu ở Trường THCS Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh, TP HCM). Lợi thế giá mong manh, năng lực nhà thầu sẽ quyết định kết quả?

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh,TP HCM) đang trong quá trình xét thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tài sản, trang thiết bị (Mã TBMT: IB2500489872). Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm tài sản, trang thiết bị Công trình: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh" (Mã KHLCNT PL2500276329). Gói thầu sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Vào lúc 09 giờ 01 phút ngày 14/11/2025, Chủ đầu tư đã tiến hành mở thầu. Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu. Dư luận đang chờ đợi kết quả cuối cùng, liệu nhà thầu nào sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nguồn: MSC

Phân tích biên bản mở thầu: Cuộc đua "sát ván" về giá

Theo biên bản mở thầu được công bố, giá gói thầu là 683.540.000 đồng. Hai nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) với các mức giá cạnh tranh, và đều không đề xuất giảm giá.

Cụ thể:

Công ty TNHH Một thành viên Trang thiết bị trường học Thành Phát (Mã định danh: vn0303265887) có giá dự thầu là 669.319.200 đồng. Công ty TNHH MTV Nội thất Minh Tâm (Mã định danh: vn0316432260) có giá dự thầu là 672.844.000 đồng.

Như vậy, cả hai nhà thầu đều chào giá thấp hơn giá gói thầu. Công ty TNHH Một thành viên Trang thiết bị trường học Thành Phát đang có lợi thế về giá khi đưa ra mức chào thầu thấp hơn đối thủ 3.524.800 đồng, một con số chênh lệch không lớn.

Nếu nhà thầu này trúng thầu, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách so với giá gói thầu là khoảng 2,08% (tương đương 14.220.800 đồng). Trong trường hợp Công ty TNHH MTV Nội thất Minh Tâm trúng thầu, tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,56% (tương đương 10.696.000 đồng).

Tuy nhiên, trong đấu thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, giá thấp nhất không phải là yếu tố duy nhất quyết định. Nhà thầu có giá chào thấp nhất chỉ được xem xét xếp hạng và đề nghị trúng thầu sau khi đã vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

"Soi" năng lực và lịch sử đấu thầu của các bên

Trong bối cảnh giá thầu sít sao, yếu tố năng lực và kinh nghiệm trở thành tiêu chí quan trọng để bên mời thầu "chọn mặt gửi vàng". Dữ liệu công khai về lịch sử tham gia các gói thầu trước đây của hai doanh nghiệp cho thấy nhiều điểm đáng chú ý.

Công ty TNHH Một thành viên Trang thiết bị trường học Thành Phát (Thành Phát) được thành lập từ năm 2004, có trụ sở tại xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thiết bị trường học và nội thất văn phòng, sở hữu các chứng nhận quản lý chất lượng như ISO 9001, 14001.

Dữ liệu tổng hợp cho thấy một lịch sử đấu thầu tương đối dày dặn. Thống kê trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 169 gói thầu, trong đó thắng 68 gói, thua 92 gói và 8 gói chưa có kết quả.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Công ty Thành Phát ghi nhận hoạt động đấu thầu sôi nổi. Vào tháng 4/2025, doanh nghiệp này đã trúng liên tiếp hai gói thầu thiết bị tại Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, vào đầu tháng 11/2025, Công ty Thành Phát được phê duyệt trúng Gói thầu GT05 (giá trúng thầu 1,438 tỉ đồng) tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (Đồng Nai). Tại gói thầu này, sáu nhà thầu khác cùng tham dự đều bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mang lại tỉ lệ tiết kiệm 13,23% sau khi Công ty Thành Phát áp dụng giảm giá 10% so với giá dự thầu ban đầu.

Công ty TNHH MTV Nội thất Minh Tâm (Minh Tâm) là một doanh nghiệp trẻ hơn, thành lập năm 2020, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất đồ gỗ xây dựng, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

So với đối thủ, dữ liệu công khai chưa ghi nhận nhiều về lịch sử tham gia và trúng các gói thầu xây lắp hay mua sắm hàng hóa quy mô lớn trên cả nước của doanh nghiệp này.

Mối quan hệ với chủ đầu tư và "hệ sinh thái"

Một yếu tố khác được thị trường quan tâm là mức độ quen thuộc của nhà thầu với chủ đầu tư hoặc các đơn vị quản lý trong cùng khu vực.

Dữ liệu cho thấy Trường THCS Nguyễn Văn Linh (Chủ đầu tư gói thầu này) có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Như đã đề cập, đối thủ đang có giá thầu thấp hơn là Công ty Thành Phát, chính là nhà thầu đã trúng hai gói thầu thiết bị trường học trong tháng 4/2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh mời thầu.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại cùng một địa bàn, dù ở các chủ đầu tư hay bên mời thầu khác nhau (trường học hoặc ban quản lý dự án), là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra một câu hỏi về mức độ "quen mặt" của nhà thầu với các đơn vị tại địa phương. Liệu yếu tố này có mang lại lợi thế nào trong quá trình đánh giá hồ sơ, hay việc xét thầu sẽ hoàn toàn độc lập, chỉ dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và giá cả?

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào sự công tâm, minh bạch của tổ chuyên gia và bên mời thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả kinh tế: Yêu cầu cốt lõi của Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã liên tục nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Tinh thần của luật mới là tối đa hóa cạnh tranh. Cạnh tranh là yếu tố tiên quyết để đảm bảo công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế. Khi có cạnh tranh thực sự, chủ đầu tư sẽ nhận được hàng hóa, dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, ngăn ngừa lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các nghị định, thông tư mới đã siết chặt hơn nữa trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, bên mời thầu. Mọi quyết định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là việc đánh giá năng lực kỹ thuật, đều phải dựa trên các tiêu chí rõ ràng, đo lường được, được quy định trong hồ sơ mời thầu. Nếu có nhà thầu bị loại, lý do phải hết sức cụ thể, tuân thủ đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng loại nhà thầu vì những lý do không xác đáng".

Với Gói thầu số 02 tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh, dù kết quả cuối cùng thuộc về nhà thầu nào, dư luận vẫn mong đợi một quy trình xét thầu minh bạch, khách quan. Việc lựa chọn được một nhà thầu thực sự có năng lực, kinh nghiệm, với mức giá hợp lý, sẽ đảm bảo hiệu quả kinh tế cho gói thầu và chất lượng trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học tại nhà trường.