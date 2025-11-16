Gói thầu tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang: 11 nhà thầu dự, xuất hiện 2 mức giá 'thấp bất thường'

Gói thầu số 15 tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang thu hút 11 nhà thầu. Biên bản mở thầu ghi nhận 2 mức giá dự thầu thấp hơn đáng kể, dấy lên yêu cầu xác minh.

Dư luận tỉnh An Giang đang tập trung sự chú ý vào Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Trường tiểu học A Tân Phú điểm chính (Tân Thành). Gói thầu này, do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, hiện đang trong giai đoạn xét thầu sau khi hoàn tất mở thầu vào lúc 14 giờ 01 phút ngày 30/10/2025.

Theo Thông báo mời thầu (TBMT) mã IB2500459453, gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng , theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (mã KHLCNT PL2500221104) là 2.592.183.000 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu được ấn định là 30 ngày.

"Cuộc đua" giá và hai diễn biến bất ngờ

Biên bản mở thầu đã ghi nhận một cuộc cạnh tranh gay gắt khi có tới 11 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) hợp lệ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là sự chênh lệch lớn về giá dự thầu giữa các đơn vị.

Nguồn: MSC

Trong số 11 nhà thầu, hai đơn vị đã đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung và giá gói thầu:

Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong (Mã định danh: vn1801284605) có giá dự thầu là 1.900.209.000 đồng. Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Việt Châu Á (Mã định danh: vn1801198603) có giá dự thầu là 1.918.266.000 đồng.

Cả hai nhà thầu này đều không đề xuất giảm giá. Mức giá của Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong đang là mức thấp nhất, tiết kiệm khoảng 26,7% so với giá gói thầu. Mức giá của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Việt Châu Á thấp hơn khoảng 26,0%.

Trong khi đó, 9 nhà thầu còn lại đều đưa ra mức giá cao hơn đáng kể, dao động từ 2,11 tỷ đồng đến 2,43 tỷ đồng (sau khi đã áp dụng giảm giá, nếu có).

Cụ thể, các mức giá dự thầu (sau giảm giá) khác bao gồm:

- Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti: 2.118.276.280 đồng.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ: 2.177.433.000 đồng.

- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ AFE: 2.198.000.000 đồng.

- Liên danh gói thầu Trường tiểu học A Tân Phú điểm chính (Liên danh chính: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Tài Lộc): 2.234.101.568 đồng.

- Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy: 2.263.110.000 đồng.

- Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Cao: 2.265.590.000 đồng.

- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt: 2.267.000.000 đồng.

- Liên danh gói thầu số 15 (Liên danh chính: Công ty TNHH Thành Khi): 2.307.012.610 đồng (Giá dự thầu 2.592.149.000 đồng, giảm giá 11%).

- Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng: 2.431.398.000 đồng.

Sự chênh lệch giá gần 200 triệu đồng giữa hai nhà thầu thấp nhất và nhà thầu thấp thứ ba (Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti) đặt ra một dấu hỏi lớn trong quá trình đánh giá hồ sơ.

Yêu cầu xác minh khả năng thực hiện gói thầu

Theo một tài liệu phân tích về gói thầu, cả hai mức giá của Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong và Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Việt Châu Á đều bị đánh dấu là "thấp bất thường". Tài liệu này cũng chỉ rõ yêu cầu "cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu" đối với cả hai nhà thầu này, căn cứ theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Việc xuất hiện giá dự thầu được cho là "bất thường" không đồng nghĩa với việc nhà thầu sẽ bị loại ngay lập tức. Thay vào đó, nó đặt ra yêu cầu cho chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang) và tổ chuyên gia phải thực hiện các bước tiếp theo một cách cẩn trọng.

Tổ chuyên gia sẽ phải yêu cầu nhà thầu giải trình, làm rõ các yếu tố cấu thành chi phí, chứng minh khả năng cung cấp hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng của hồ sơ mời thầu với mức giá đã đề xuất.

Việc có đến 11 nhà thầu từ nhiều địa phương (An Giang, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) cùng tham gia cho thấy sức hút và tính cạnh tranh của gói thầu. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với áp lực xét thầu tăng lên, đòi hỏi sự công tâm, minh bạch tuyệt đối để lựa chọn được nhà thầu thực sự đủ năng lực với mức giá hợp lý nhất.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch để đảm bảo hiệu quả

Trước các diễn biến của gói thầu, các chuyên gia và luật sư đã đưa ra những góc nhìn pháp lý quan trọng.

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP là tìm kiếm hiệu quả kinh tế nhưng phải đi kèm với chất lượng và tính khả thi. "Giá thấp là một lợi thế, nhưng 'giá thấp bất thường' là một rủi ro tiềm ẩn. Quy trình yêu cầu làm rõ giá thấp bất thường là 'bộ lọc' cần thiết để bảo vệ chủ đầu tư khỏi nguy cơ nhà thầu bỏ thầu, không đủ năng lực tài chính, kỹ thuật để hoàn thành hợp đồng, hoặc cung cấp hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Đây là bước đi quan trọng để đảm bảo gói thầu được thực hiện thành công," ông Giang phân tích.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh đến nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình được quy định trong Luật Đấu thầu. "Với 11 nhà thầu tham dự, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang có trách nhiệm đánh giá khách quan tất cả hồ sơ. Quá trình yêu cầu làm rõ và phản hồi của nhà thầu phải được lập thành văn bản, làm cơ sở cho quyết định cuối cùng. Dư luận có quyền giám sát và mong đợi một kết quả lựa chọn nhà thầu vừa đảm bảo tiết kiệm cho ngân sách, vừa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật," Luật sư Vũ nêu quan điểm.

Hiện tại, Gói thầu số 15 vẫn đang trong quá trình xét thầu. Quyết định cuối cùng của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đang rất được mong đợi, nhằm đảm bảo dự án Trường tiểu học A Tân Phú điểm chính (Tân Thành) sớm nhận được các thiết bị cần thiết với chất lượng và hiệu quả kinh tế cao nhất.