Gói thầu tại Cần Thơ: Sở Xây dựng phúc đáp kiến nghị của Công ty Thiên Phúc

Ngày 15/8/2025, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ban hành văn bản chính thức trả lời các kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ đầu tư và Phát triển công nghệ Thiên Phúc liên quan đến Hồ sơ mời thầu (HSMT) một gói thầu xây lắp trên địa bàn.

Phản hồi chính thức sau kiến nghị của nhà thầu

Văn bản được đề cập là Công văn số 732/SXD-KCHT do ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ký, gửi đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ đầu tư và Phát triển công nghệ Thiên Phúc (Nhà thầu).

Công văn này phúc đáp các kiến nghị của Nhà thầu về E-HSMT của gói thầu xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí điều tiết đảm bảo ATGT) thuộc dự án Lắp đặt đèn tín hiệu, thiết bị an toàn giao thông và sơn vạch kẻ đường các tuyến Đường tỉnh. Theo Thông báo mời thầu số IB2500329627, một số nội dung trong HSMT đã được Nhà thầu đề nghị làm rõ.

Về "nội dung yêu cầu giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công", Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết đã phê duyệt điều chỉnh HSMT tại Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 13 tháng 8 năm 2025 và đã đăng tải công khai.

Diễn giải của Sở Xây dựng Cần Thơ về yêu cầu "công nhân kỹ thuật"

Đối với nội dung gây chú ý nhất là "Yêu cầu về khả năng huy động công nhân kỹ thuật", Sở Xây dựng Cần Thơ đã đưa ra phân tích chi tiết dựa trên các quy định pháp luật.

Chủ đầu tư trích dẫn điểm đ khoản 3 Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT, trong đó nêu rõ việc "Yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông" là một trong những nội dung có thể dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Từ đó, Sở Xây dựng đưa ra lập luận phân biệt: "Theo đó, nếu yêu cầu về các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông tại bảng yêu cầu về nhân sự chủ chốt thuộc phần đánh giá về năng lực và kinh nghiệm sẽ vi phạm quy định tại Phụ lục 10 Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT".

Tuy nhiên, đối với trường hợp cụ thể của gói thầu này, Chủ đầu tư nhấn mạnh: "Việc yêu cầu về công nhân kỹ thuật ở Mục 3 - Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, các quy định của pháp luật về đấu thầu không có quy định cụ thể đối với vấn đề này".

Trên cơ sở diễn giải này, Sở Xây dựng Cần Thơ cho rằng yêu cầu về công nhân kỹ thuật trong HSMT là "cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu". Văn bản cũng nêu rõ tính linh hoạt của tiêu chí khi "không quy định bắt buộc công nhân kỹ thuật phải thuộc quản lý trực tiếp của nhà thầu" và nhà thầu "được phép bổ sung làm rõ" nếu nhân sự đề xuất không đáp ứng.

Góc nhìn pháp lý từ chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, việc diễn giải và áp dụng các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 luôn thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Trao đổi với phóng viên về khía cạnh này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT có mục tiêu xuyên suốt là tăng cường cạnh tranh, minh bạch và chống các hành vi hạn chế nhà thầu. Phụ lục 10 ra đời chính là để cụ thể hóa mục tiêu này. Lập luận của Chủ đầu tư phân biệt giữa hai mục khác nhau trong HSMT là một cách diễn giải dựa trên câu chữ của quy định. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi cần xem xét là liệu bản chất của yêu cầu đó, dù đặt ở bất kỳ vị trí nào, có gây ra một rào cản bất hợp lý cho nhà thầu hay không. Đây là điểm mà các bên cần hết sức cẩn trọng khi áp dụng luật, nhằm đảm bảo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, tạo ra một sân chơi thực sự bình đẳng cho mọi doanh nghiệp".

Phản hồi chính thức từ Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã làm rõ quan điểm của Chủ đầu tư. Sự việc cho thấy quá trình đối thoại, kiến nghị và trả lời kiến nghị là một phần quan trọng và cần thiết, giúp các quy định mới của pháp luật về đấu thầu được mổ xẻ và hiểu sâu hơn trong thực tiễn.