Bảo Vinh: Công ty Trường Tín trúng gói thầu hơn 1,2 tỷ, tiết kiệm đạt 3,67%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng Đảng ủy phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai vừa qua đã ban hành Quyết định số 19-QĐ/VPĐU ngày 04/6/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Gói thầu số 1 (Thi công): Thi công xây dựng công trình. Dự án này bao gồm các hạng mục xây dựng công trình nhà vệ sinh, nhà ăn công vụ, nhà để xe; sửa chữa, cải tạo sân nền và lắp đặt, mở rộng mái che khuôn viên Trụ sở Đảng ủy phường. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Trường Tín.

Tối ưu hóa ngân sách qua quy trình thương thảo

Gói thầu xây lắp cấp cơ sở này có mức giá trúng thầu được phê duyệt là 1.285.568.000 đồng dưới hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai thực hiện trong vòng 90 ngày. Qua đối chiếu dữ liệu với dự toán chi phí xây dựng được duyệt tại quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 phê duyệt chủ trương đầu tư là khoảng 1.334.516.409 đồng, công tác thương thảo, đàm phán giá giữa Văn phòng Đảng ủy phường Bảo Vinh và đối tác đã mang lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 3,67%. Mức giảm giá trị tuyệt đối tương đương khoảng 48.948.409 đồng.

Dưới góc nhìn quản lý đầu tư, mức tiết kiệm này được các chuyên gia đánh giá cao. Việc tiết giảm này phản ánh tinh thần trách nhiệm giải trình cao của người đứng đầu đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả. Dự án được thực hiện theo đúng chủ trương cải tạo dòng vốn tại địa phương, xuất phát từ nhu cầu thực tế cấp thiết khi sửa chữa Trụ sở Đảng ủy phường từ hiện trạng tiếp nhận cơ sở cũ nhằm đảm bảo điều kiện làm việc ổn định cho bộ máy hành chính cơ sở.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), quy trình lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu này hoàn toàn phù hợp với các hạn mức và điều kiện của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu hiện hành. Việc chủ đầu tư tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 giúp đẩy nhanh tiến độ dự án mà vẫn đảm bảo tính công khai, minh bạch. Hoạt động đàm phán giá được thực hiện chặt chẽ giúp bảo đảm giá đề nghị trúng thầu đạt hiệu quả kinh tế tối ưu cho vốn ngân sách địa phương.

Quyết định số 19-QĐ/VPĐU ngày 04/6/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Gói thầu số 1 (Thi công): Thi công xây dựng công trình. (Nguồn MSC)

Lĩnh hội năng lực của nhà thầu xây lắp địa phương

Tìm hiểu sâu về hồ sơ năng lực của đơn vị trúng thầu cho thấy Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Trường Tín là doanh nghiệp có thâm niên hoạt động lâu năm trên địa bàn TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này có mã số thuế là 3602232839, được thành lập từ năm 2010. Trụ sở của đơn vị đặt tại khu phố Suối Chồn, Phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai.

Hệ thống dữ liệu mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này sở hữu một lịch sử tham gia thầu vô cùng ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu rất cao. Cụ thể, đơn vị đã tham gia khoảng 23 gói thầu, trong đó trúng xấp xỉ 21 gói, trượt khoảng 1 gói và 1 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 50.265.907.232 đồng. Trong đó, tổng giá trị các gói thầu thực hiện với vai trò độc lập là khoảng 27.563.971.232 đồng.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc một nhà thầu am hiểu địa bàn, có sẵn máy móc và nhân lực tại chỗ được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu hợp pháp sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị và giảm thiểu rủi ro chậm tiến độ thi công. Tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3,67% tại gói thầu này rất đáng được khích lệ, bám sát các mục tiêu tiết kiệm chi ngân sách được đặt ra tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn chuyên môn từ Bộ Tài chính. Trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu lúc này là phối hợp triển khai thi công đúng chất lượng kỹ thuật, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường để công trình sớm đi vào vận hành hiệu quả.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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