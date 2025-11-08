Gói thầu 7,5 tỷ ở Lâm Đồng: Đấu rộng rãi Công ty Thọ Tấn "một mình một ngựa"

Gói thầu số 06 tại Trung tâm Nước sạch tỉnh Lâm Đồng, dù đấu thầu rộng rãi, nhưng chỉ duy nhất Công ty Xây lắp Thọ Tấn tham dự và trúng thầu, đặt dấu hỏi về tính cạnh tranh.

Ngày 27/10/2025, ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đã ký Quyết định số 432/QĐ-TTN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng). Gói thầu này, dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng , nhưng theo biên bản mở thầu, chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu tham dự và sau đó trúng thầu.

Quyết định số 432/QĐ-TTN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình. Nguồn: MSC

Sự việc này đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu, một trong những mục tiêu quan trọng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Gói thầu "một mình một ngựa"

Gói thầu số 06 nêu trên thuộc dự án Tuyến ống chuyển tải xã Hàm Kiệm - Hàm Mỹ và Mở rộng tuyến ống xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam , được thực hiện tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Gói thầu có Mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500455177, được đăng tải ngày 15/10/2025. Giá gói thầu được phê duyệt là 7.483.425.336 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 08 giờ 52 phút ngày 24/10/2025, tại thời điểm đóng thầu (08:00 cùng ngày), chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Nhà thầu này là Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn (Mã định danh: vn3400678966), có địa chỉ tại xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Giá dự thầu của Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn là 6.900.000.000 đồng, không đề xuất giảm giá.

Việc gói thầu xây lắp quy mô gần 7,5 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi, hình thức được xem là cạnh tranh nhất, nhưng lại chỉ 01 nhà thầu tham gia, khiến dư luận quan tâm về tính hấp dẫn và minh bạch của E-HSMT (hồ sơ mời thầu).

Đánh giá "Đạt" và nhanh chóng phê duyệt trúng thầu

Đơn vị được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng thuê để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Sam BT.

Chỉ 01 ngày sau khi mở thầu, ngày 25/10/2025, Công ty TNHH Sam BT đã hoàn thành Báo cáo đánh giá E-HSDT số 45/2025/BCĐT.

Theo báo cáo đánh giá, do là nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn đã được tổ chuyên gia đánh giá chi tiết. Kết quả, nhà thầu này được kết luận "Đạt" ở tất cả các bước: Đạt về tính hợp lệ, Đạt về năng lực và kinh nghiệm, Đạt về kỹ thuật và Đạt về đánh giá chi tiết nhân sự, thiết bị.

Với kết quả "Đạt" toàn diện, tổ chuyên gia của Công ty TNHH Sam BT đã kiến nghị mời Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn vào đối chiếu tài liệu.

Quá trình đối chiếu tài liệu dường như diễn ra thuận lợi. Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 27/10/2025 và Báo cáo thẩm định cùng ngày của Tổ thẩm định thuộc Trung tâm, ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đã ký Quyết định số 432/QĐ-TTN phê duyệt Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn trúng thầu.

Giá trúng thầu là 6.900.000.000 đồng, bằng đúng giá dự thầu. Loại hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện 45 ngày.

Như vậy, so với giá gói thầu (7.483.425.336 đồng), giá trúng thầu thấp hơn 583.425.336 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,8%.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn (MST: 3400678966) được thành lập ngày 22/01/2009. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Thọ, giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc, Công ty đăng ký quy mô doanh nghiệp nhỏ.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn là một nhà thầu có lịch sử tham gia thầu khá dày dặn. Tính đến cuối tháng 10/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 170 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 134 gói, trượt 32 gói, 2 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị huỷ. Tỷ lệ trúng thầu chung đạt gần 79%.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) của Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn đạt hơn 772 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 344 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 95,97%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm trung bình chung cho ngân sách chỉ đạt 4,03%.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự không phải là hiếm, song luôn đặt ra câu hỏi về việc tối ưu hóa tính cạnh tranh. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2024), được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đều nhấn mạnh các giải pháp tăng cường cạnh tranh, công bằng, minh bạch để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Việc Gói thầu số 06 tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng chỉ thu hút được "một mình một ngựa" là Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn, một doanh nghiệp quen mặt tại địa phương, cần được các cơ quan quản lý xem xét, rà soát lại quy trình mời thầu, để đảm bảo nguồn vốn ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả và cạnh tranh nhất.