Gói thầu 6,2 tỷ tại BV Bệnh Nhiệt đới TW: Liên danh MDC - An Việt trúng?

Gói thầu số 30 Mua sắm Máy siêu âm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có giá hơn 6,24 tỷ đồng, ghi nhận chỉ một liên danh tham gia và trúng thầu.

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 30: Mua sắm Máy siêu âm (Mã TBMT: IB2500355915) thuộc dự toán "Mua sắm thiết bị y tế từ Ngân sách nhà nước năm 2025 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp" tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Gói thầu có giá 6.246.000.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự.

Gói thầu 6,2 tỷ đồng được phê duyệt thế nào?

Theo các tài liệu có được, ngày 19/08/2025, ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã ký Quyết định số 1201/QĐ-NĐTW về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự toán Mua sắm thiết bị y tế từ Ngân sách nhà nước năm 2025 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Trong KHLCNT này, Gói thầu số 30: Mua sắm Máy siêu âm có giá gói thầu là 6.246.000.000 đồng. Nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước năm 2025 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đến ngày 22/08/2025, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục ký Quyết định số 1228/QĐ-NĐTW phê duyệt E-HSMT (Hồ sơ mời thầu qua mạng) cho Gói thầu số 30. Quyết định này dựa trên Tờ trình số 87/TTr-VTTB ngày 20/08/2025 của Tổ chuyên gia và Báo cáo thẩm định số 69/BC-VTTB ngày 22/08/2025 của Tổ thẩm định.

Một liên danh duy nhất tham dự

Sau khi E-HSMT được phát hành, Gói thầu số 30 (Mã TBMT: IB2500355915) được thông báo mời thầu.

Theo Biên bản mở thầu lúc 09 giờ 32 phút ngày 15/09/2025, Gói thầu số 30 ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT (Hồ sơ dự thầu qua mạng). Đó là Liên danh Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC và Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị y tế An Việt (gọi tắt là Liên danh MDC - An Việt).

Giá dự thầu của liên danh này là 5.746.000.000 đồng, không có thư giảm giá. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, hiệu lực E-HSDT là 120 ngày.

Ngày 29/09/2025, Tổ chuyên gia (được thành lập theo Quyết định số 1202/QĐ-NĐTW) có Báo cáo số 78/BC-VTTB về việc đánh giá E-HSDT.

Báo cáo đánh giá nêu rõ, E-HSDT của Liên danh MDC - An Việt được đánh giá là hợp lệ. Về năng lực và kinh nghiệm, liên danh được đánh giá "đáp ứng". Về kỹ thuật, "đáp ứng". Báo cáo cũng nêu nhà thầu này "đáp ứng yêu cầu" về tài chính và giá đề nghị trúng thầu là 5.746.000.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu đã duyệt. Tổ chuyên gia kiến nghị xếp hạng nhà thầu Liên danh MDC - An Việt thứ nhất và đề nghị trúng thầu.

Phê duyệt trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 8%

Dựa trên báo cáo đánh giá E-HSDT, ngày 28/10/2025, ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã ký Quyết định số 1658/QĐ - NĐTW về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 30.

Quyết định số 1658/QĐ - NĐTW về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 30. Nguồn: MSC

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC và Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị y tế An Việt.

Giá trúng thầu là 5.746.000.000 đồng. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Như vậy, so với giá gói thầu là 6.246.000.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 500.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 8,005%.

Việc một gói thầu thiết bị y tế được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo tinh thần cạnh tranh, minh bạch nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của gói thầu này.

Góc nhìn chuyên gia về đấu thầu

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để tăng cường tính cạnh tranh. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu không vi phạm quy định pháp luật, miễn là E-HSMT không đưa ra các tiêu chí mang tính hạn chế cạnh tranh, và nhà thầu duy nhất đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Tinh thần của Luật Đấu thầu, được bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, là tối đa hóa cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có một đơn vị tham dự, chủ đầu tư cần xem xét lại toàn bộ quá trình, đặc biệt là các yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT (được phê duyệt tại Quyết định 1228/QĐ-NĐTW), để làm rõ các yêu cầu đó có vô tình trở thành rào cản, khiến các nhà thầu tiềm năng khác không thể tham gia hay không".

Thông tin về nhà thầu trúng thầu, Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC (Mã số doanh nghiệp 0105120470, trụ sở tại Hà Nội), được ghi nhận là một doanh nghiệp tham gia nhiều gói thầu thiết bị y tế. Thành viên liên danh còn lại là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị y tế An Việt (Mã số doanh nghiệp 0102707239).

Năng lực và lịch sử đấu thầu của "bộ đôi" MDC - An Việt sẽ được chúng tôi phân tích trong các bài viết tiếp theo.