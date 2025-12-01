Đấu trường Vĩnh Long: Khi "giá rẻ" chưa chắc đã thắng và cơ hội nào cho nhóm "nhà giàu"?

Trong khi đối thủ giảm giá tới hơn 50 tỷ đồng, ba nhà thầu gồm A Chi Son, Thiên Bình và TSV TITI vẫn kiên định chào giá sát mức trần tại gói thầu thiết bị giáo dục Vĩnh Long. Chiến lược "ngược dòng" này liệu có mở ra cơ hội chiến thắng hay chỉ là cuộc dạo chơi tốn kém?

Tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã gói thầu: BP2500469003) do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào mức giảm giá kỷ lục 36% của nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, ở phía bên kia chiến tuyến, sự hiện diện của 3 liên danh nhà thầu chào giá trên 130 tỷ đồng, cao hơn đối thủ tới 45 tỷ đồng, đang tạo nên một cục diện chiến thuật đầy toan tính và thú vị.

Chân dung 3 "ông lớn" đi ngược dòng nước

Theo Biên bản mở thầu ngày 28/11/2025, trong số 11 nhà thầu tham dự, có 3 cái tên nổi bật kiên quyết nói "không" với cuộc đua giảm giá, giữ nguyên mức giá dự thầu sát với giá gói thầu 144 tỷ đồng.

Dẫn đầu nhóm này là Công ty Cổ phần A Chi Son (Mã vn0303055657) với giá dự thầu 137.388.365.200 đồng. Đây là mức giá cao nhất trong tất cả các nhà thầu tham dự, chỉ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 4,6%.

Đứng thứ hai là Liên danh TSV TITI (Mã vn0106864151) với giá dự thầu 134.217.518.680 đồng, giữ nguyên giá gốc mà không có bất kỳ tỷ lệ giảm giá nào.

Vị trí thứ ba thuộc về Liên danh gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị lớp 8 - 9, tỉnh Vĩnh Long (đại diện bởi Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình - Mã vn0104746480) với giá chào 131.760.366.000 đồng.

Phân tích cơ hội: "Khe cửa hẹp" hay chiến lược "ngư ông đắc lợi"?

Trong đấu thầu, theo nguyên tắc giá đánh giá thấp nhất, nhóm nhà thầu chào giá cao thường nắm chắc phần thua nếu các đối thủ giá rẻ vượt qua vòng kỹ thuật. Tuy nhiên, tại gói thầu đặc thù này, cơ hội của A Chi Son, Thiên Bình và TSV TITI không phải là không có, thậm chí có thể lật ngược thế cờ dựa trên 3 yếu tố cốt tử sau:

1. "Tử huyệt" kỹ thuật của hàng giá rẻ

Với mức giá giảm tới 52 tỷ đồng (của Liên danh Thiết bị lớp 8,9), việc đảm bảo cấu hình thiết bị đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) là một thách thức cực đại.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Ở mức giá 92 tỷ đồng cho gói thầu 144 tỷ, nhà thầu buộc phải tối ưu hóa chi phí bằng cách sử dụng các thiết bị có cấu hình tối thiểu hoặc xuất xứ từ các thị trường giá rẻ. Ngược lại, nhóm nhà thầu chào giá 130-137 tỷ đồng như A Chi Son hay Thiên Bình có dư địa tài chính để chào thầu các thiết bị đồng bộ, xuất xứ G7, Châu Âu hoặc các thương hiệu cao cấp. Nếu E-HSMT có các tiêu chí kỹ thuật khắt khe về độ bền, tính năng nâng cao hoặc tiêu chuẩn môi trường, nhóm giá rẻ rất dễ bị loại ngay từ vòng đánh giá kỹ thuật. Khi đó, mức giá cao lại trở thành bảo chứng cho chất lượng."

2. Bài toán năng lực thực hiện trong 600 ngày

Thời gian thực hiện gói thầu kéo dài tới 600 ngày là một cái bẫy rủi ro tài chính. Năm 2025 dự báo nhiều biến động về tỷ giá và chi phí logistics.

Nhóm nhà thầu giá rẻ (92-96 tỷ đồng) sẽ chịu áp lực dòng tiền cực lớn, dễ dẫn đến chậm tiến độ hoặc bỏ cuộc nếu giá đầu vào tăng. Trong khi đó, với biên độ an toàn tài chính lớn hơn (chào giá cao hơn 40 tỷ), A Chi Son và Thiên Bình, những đơn vị đã từng thực hiện các gói thầu 30-40 tỷ đồng tại Quảng Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc, sở hữu "sức đề kháng" tốt hơn hẳn. Chủ đầu tư chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng bài toán: Chọn rẻ để tiết kiệm hay chọn giá cao để đảm bảo dự án về đích đúng hẹn?

3. Soi năng lực từng "chiến mã" trong nhóm giá cao

Công ty Cổ phần A Chi Son: Với bề dày kinh nghiệm từ năm 2008 và lịch sử trúng thầu dày đặc các gói mua sắm tập trung lớn, A Chi Son là ứng viên số 1 về năng lực kinh nghiệm trong nhóm này. Chiến lược "giá cao nhất" của họ cho thấy sự tự tin tuyệt đối vào giải pháp kỹ thuật. Nếu vòng kỹ thuật loại bỏ được 8-9 nhà thầu giá thấp, A Chi Son sẽ là lựa chọn an toàn nhất cho chủ đầu tư.

Liên danh đại diện bởi Thiên Bình: Sở hữu năng lực tài chính mạnh và kinh nghiệm cung cấp đa dạng từ thiết bị giáo dục đến bếp công nghiệp cho lực lượng vũ trang. Mức giá 131,7 tỷ đồng của Thiên Bình tuy cao nhưng vẫn thấp hơn A Chi Son 6 tỷ đồng. Đây là vị trí chiến thuật khôn ngoan: Đủ cao để đảm bảo chất lượng, nhưng đủ cạnh tranh để đánh bại A Chi Son nếu cả hai cùng vào vòng tài chính.

Liên danh TSV TITI: Đây là ẩn số rủi ro nhất trong Top 3. Dữ liệu cho thấy thành viên đứng đầu (TSV) thường chỉ thực hiện các gói thầu quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ). Việc chào giá tới 134 tỷ đồng mà năng lực kinh nghiệm chưa tương xứng có thể khiến liên danh này gặp khó ngay cả khi các đối thủ giá rẻ bị loại.

Góc nhìn pháp lý: Cẩn trọng với giá thấp bất thường

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về việc xử lý tình huống giá dự thầu thấp bất thường. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu làm rõ đơn giá. Nếu nhà thầu giá 92 tỷ đồng không giải trình thuyết phục được phương án tài chính khả thi để thực hiện gói thầu trong 600 ngày, Chủ đầu tư có quyền loại bỏ để bảo vệ lợi ích nhà nước. Khi đó, cơ hội sẽ tự động chuyển sang các nhà thầu có giá dự thầu hợp lý hơn."

Cơ hội của A Chi Son, Thiên Bình hay TSV TITI tại gói thầu này không nằm ở việc cạnh tranh trực tiếp về giá, mà nằm ở sự sàng lọc khắc nghiệt của hàng rào kỹ thuật và năng lực.

Nếu Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long kiên quyết đặt chất lượng thiết bị dạy học lên hàng đầu, kịch bản "lội ngược dòng" của nhóm nhà thầu giá cao hoàn toàn có thể xảy ra. Ngược lại, nếu tiêu chí "giá rẻ" được ưu tiên tuyệt đối, đây sẽ là cuộc chơi mà nhóm "nhà giàu" đành chấp nhận làm người lót đường.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục cập nhật kết quả chấm thầu trong các kỳ tới.