10 game iPhone gây "nghiện" cực hot mùa hè 2019

1. Fortnite. Đây là một tựa game rất nổi tiếng trên cả nền tảng PC lẫn di đông. Là một game mang phong cách đấu trường sinh tồn, với tính thẩm mỹ rất cao, mang hơi hướng đồ họa của những trò chơi điện tử kinh điển. Với cách thức tiếp cận người chơi gần gũi và các bản cập nhập về vũ khí, nhiệm vụ, chế độ chơi mới hàng tuần... Không có gì lạ khi Fortnite đang là một game iPhone hot hơn bao giờ hết. Phiên bản di động thậm chí còn cho phép chuyển đổi các vật phẩm của người chơi từ bảng điều khiển và phiên bản PC. 2. Donut Coutry. Đây là một tựa game giải đố, xen lẫn yếu tố kể truyện và xây dựng dựa trên hồi tưởng của một nhân vật. Donut Coutry có thể sẽ là trò chơi hay nhất và độc đáo nhất mà bạn từng chơi. Không chỉ tạo ra những phút giây giải trí với những màn chơi đầy tính thách thức mà nhân vật cùng câu chuyện trong game cũng rất thú vị, hài hước. Nhiều diễn đàn cho rằng Donut Coutry là một game di động gây nghiện thực sự. 3. PUBG Mobile. Player Unknown Battlegrounds (PUBG) bản mobile là một game bắn súng sinh tồn miễn phí cho phép người chơi trải nghiệm một cuộc chiến thực sự. Bạn và 99 người chơi khác sẽ được thả xuống một hòn đảo và để xem ai sẽ là người sống sót cuối cùng. Điều đặc biệt thú vị của tựa game nổi tiếng này là nó dường chạy tốt hơn, được ưa chuộng và phổ cập nhiều hơn khi có phiên bản trên di động. Giống như bản PC, bạn sẽ nhảy dù, nhặt đồ trong các ngôi nhà để chuẩn bị và cố gắng hết sức để sống sót đến cuối cùng. Bạn có thể chơi một mình hoặc tạo ra đội hình tối đa bốn người. Hãy cẩn thận, trò chơi này là cực kỳ gây nghiện! 4. Battlelands Royale. Thuộc thể loại bắn súng với góc nhìn từ trên xuống, sẽ chẳng có gì đặc biết nếu như Battlelands Royale không có lối chơi sinh tồn cũng như các tính năng giống hệt với PUBG. Nhiệm vụ của người chơi trong Battleland Royale sẽ là tìm những vũ khí rải rác trong màn, chạy bo và tiêu diệt người chơi khác. Ban đầu, người chơi sẽ được thả xuống map tay trắng và phải tự đi tìm nhu yếu phẩm cho mình . Dần dần khi vòng bo càng thu hẹp lại thì những cuộc chiến sẽ diễn ra càng lúc càng khó khăn hơn nữa. 5. Plague Inc. Trong tựa game của Ndemic Creations cho hệ điều hành IOS: Plague Inc, bạn sẽ reo rắc các bệnh dịch, khiến chúng lây lan ra toàn thế giới với mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ nhân loại, một trải nghiệm vô cùng thú vị. Trong các tựa game ngày nay, người chơi luôn được đặt vào vị trí một người anh hùng bảo vệ hòa bình và cứu sống nhân loại. Một mô típ đã quá quen thuộc và nhàm chán, vậy tại sao bạn không thử một lần đóng vai kẻ phản diện và reo rắc nỗi sợ hãi cho nhân loại. Trong tựa game mới của Ndemic Creations cho hệ điều hành iOS: Plague Inc, bạn sẽ tạo ra các bệnh dịch, khiến chúng lây lan ra toàn thế giới và bùng phát tiêu diệt toàn bộ nhân loại, một trải nghiệm vô cùng thú vị. 6. The Room: Old Sins. The Room là series game giải đố cực hay đến từ nhà sản xuất game Fire Proof và Old Sins là phiên bản mới nhất của tựa game này. Sở dĩ mình giới thiệu nó tới các bạn vì đây là một trong những game mình đánh giá rất cao về tất cả mọi mặt từ cách người dùng tương tác với game thông qua màn hình cảm ứng, cấu trúc giải đố thông minh, đồ hoạ cực đẹp và hiệu ứng âm thanh cực sống động. Old Sins đã có cho iOS; Android và mới đây là cả trên nền tảng PC. 7. Card Thief. Nếu bạn đọc chưa từng trải nghiệm qua thể loại hành động bí mật trên mấy là bài thì cũng không sao, Card Thief sẽ nắm tay bạn mà đi. Bạn cảm thấy rất ngớ ngẩn vì phải đọc những thứ luật lằng nhằng phức tạp của Card Thief. Và rồi bạn muốn bỏ ra ngoài ngay tức khắc. Nhưng! Hãy chờ đã, chỉ khi hoàn thành màn đầu tiên, người viết tin rằng bạn đọc sẽ cảm nhận được sức cuốn hút đặc biệt của Card Thief mang lại. 8. Dandara. Đây là một game mobile mang theo phong cách cơ bản của Metroid, nghĩa là người chơi sẽ phải khám phá những địa điểm bí ẩn bằng cách lần theo dấu vết của những tấm bản đồ, đồng thời giải mã những căn phòng và những tuyến hầm bí hiểm để chinh phục tựa game này. Chẳng quá khi nói, Dandara đích thị là một tựa game dành cho những game thủ có não. Cụ thể hơn, trong trò chơi, các game thìm ra những con đường tắt, những tuyến đường thủ công có thể tìm thấy trên bản đồ để chinh phục Dandara một cách nhanh gọn nhất. 9. Monument Valley 2. Vẫn lối chơi tập trung vào giải đố dựa trên các ảo ảnh 3 chiều trên nền 2 chiều, Monument Valley 2 sẽ dẫn người chơi đến một thế giới sâu sắc hơn với nhiều câu đố hóc búa. Tuy nhiên nếu như đã từng chơi qua phiên bản đầu, người chơi không quá khó khăn để vượt qua các chướng ngại này. Đây cũng là điểm trừ của game khi tính sáng tạo bị thiếu. 10. Shadowgun Legends. Game mang tham vọng chuyển tải trải nghiệm của một Destiny trên Mobile. Chính vì thế tựa game sẽ đi theo phong cách MMOFPS, nơi game thủ sẽ thu thập điểm kinh nghiệm để lên cấp, cộng skill hay mua bán và nâng cấp vô vàn chủng vũ khí khác nhau. Tất nhiên thay vì chặt chém ở góc nhìn thứ ba như một tựa ARPG, Shadowgun Legends cho bạn tung hoành ở góc nhìn thứ nhất với các pha tắm mưa bom bão đạn. Video Top 20 game hay nhất cho iPhone năm 2019 - Nguồn: Explore Gadgets@Youtube

