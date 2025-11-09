Giữ thai thành công sau khi bị hội chứng truyền máu song thai

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện thành công ca phẫu thuật laser phức tạp giúp bé gái sinh ra khỏe mạnh sau biến cố nguy hiểm trong bụng mẹ.

Mang song thai tự nhiên, thai phụ đến khám tại Trung tâm Can thiệp bào thai – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi thai được 18 tuần - phát hiện một thai có dấu hiệu chậm tăng trưởng và giãn não thất; Một thai nhỏ hơn tuổi thai, dây rốn chỉ có 2 mạch máu, khiến chị không khỏi lo lắng.

Bác sĩ đã chỉ định xét nghiệm dịch ối để loại trừ các bất thường di truyền thai nhi và kết quả cho thấy hai thai đều bình thường về mặt di truyền. Từ đó, thai phụ được theo dõi sát sao tại trung tâm.

Ảnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Tuy nhiên, đến tuần thai 21, thai nhi được chẩn đoán mắc hội chứng truyền máu song thai giai đoạn I – một hội chứng nguy hiểm ở song thai một bánh rau hai buồng ối. Lúc này, thai A tương đương thai được 17 tuần 1 ngày theo siêu âm, thai chậm tăng trưởng chọn lọc, thiểu ối và có dấu hiệu giãn não thất hai bên, trong khi thai B tương đương 19 tuần 4 ngày, phát triển tốt hơn. Các bác sĩ đã tiếp tục theo dõi chặt chẽ, từng nhịp tim của hai con đều được quan sát cẩn trọng.

Thế nhưng, đến tuần 25, bệnh lý tiến triển nhanh sang giai đoạn II. Thai A tương đương thai được 20 tuần 6 ngày, rơi vào tình trạng thiểu ối, xuất huyết não, bất thường vỏ não, các rãnh cuộn não không tương xứng với tuổi thai và có dây rốn bám màng. Thai B tương đương thai được 23 tuần 4 ngày, dây rốn chỉ có 2 mạch máu.

Bé gái chào đời khỏe mạnh ở tuần 37. Ảnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Trước tình huống ấy, các bác sĩ quyết định phẫu thuật laser quang đông giúp ngăn chặn dòng truyền máu bất thường giữa hai thai – một quyết định khó khăn nhưng cần thiết để giữ lại sự sống cho thai khỏe hơn.

Ca phẫu thuật được ê-kíp Trung tâm Can thiệp bào thai thực hiện khẩn trương và chính xác. Sau can thiệp, thai còn lại phát triển dần ổn định, từng ngày trong bụng mẹ là một bước tiến của hy vọng.

Đến tuần 37, cả gia đình đón chào một bé gái nặng 2.850g, khỏe mạnh, hồng hào trong vòng tay mẹ và ê-kíp bác sĩ.

Câu chuyện trên không chỉ là một hành trình vượt qua hội chứng truyền máu song thai đầy cam go mà còn là minh chứng cho sự tận tâm, sát sao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong việc mang lại cơ hội sống cho thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ.