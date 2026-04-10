Giữ chân cho cô gái trẻ sau cú chèn ép kinh hoàng của xe tải

Mặc dù không bị đứt lìa chi thể sau khi bị xe tải 10 tấn chèn qua, cô gái trẻ vẫn đối mặt nguy cơ phải cắt cụt chân trái. Nguyên nhân là tổn thương lóc da diện rộng, tạo thành một “khoang dịch khổng lồ” chứa gần 2 lít máu và dịch thể bên trong đùi.

Suýt mất chân vì tổn thương "ẩn" sau tai nạn

Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân L.K.N (nữ, 25 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng chấn thương đặc biệt nặng vùng đùi trái.

Trước đó, chị N. va chạm với xe tải 10 tấn khi đang di chuyển bằng xe máy. Bánh xe tải đã chèn ép và kéo lê vùng đùi trái của chị một đoạn dài.

Tổn thương chân của bệnh nhân sau khi bị xe tải cán qua - Ảnh BVCC

May mắn xe không cán ngang hoàn toàn nên chị N. thoát khỏi tình trạng đứt rời chân tại chỗ. Ít ai ngờ rằng, tổn thương nghiêm trọng nhất lại không nằm ở phần da bên ngoài. Tuy nhiên, lực xé và sức ép cực lớn từ bánh xe đã gây nên một tổn thương y khoa nghiêm trọng: lóc da ngầm diện rộng.

Sau một tuần điều trị tại tuyến dưới, vùng đùi của bệnh nhân sưng nề biến dạng, kích thước to gấp đôi bên chân lành, xuất hiện mảng hoại tử da lớn. Kết quả chụp MRI cho thấy một khoang trống khổng lồ hình thành giữa lớp da và cơ, chứa đầy dịch viêm và máu thoái hóa.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ vùng đùi trái căng phồng, bên trong là một khoang dịch rất lớn.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh cho biết: “Khi mở khoang lóc, chúng tôi hút ra tới gần 2 lít dịch. Khoang lóc rộng đến mức có thể đưa cả bàn tay người lớn vào bên trong mà vẫn chưa chạm tới đáy. Đây là hệ quả của việc lớp da bị tách rời khỏi tổ chức bên dưới, kết hợp với tình trạng cơ dập nát liên tục tiết dịch”.

Theo bác sĩ Linh, đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm. Nếu không được xử lý sớm, khoang dịch này sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây nhiễm trùng lan tỏa, hoại tử toàn bộ vùng đùi, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và buộc phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Máy bơm” hút dịch – "chìa khóa" hồi sinh chi thể

Để cứu đôi chân cho cô gái trẻ, ê-kíp bác sĩ đã thực hiện lộ trình điều trị hai giai đoạn: Giai đoạn đầu, ê-kíp Phẫu thuật cắt lọc da hoại tử, làm sạch khoang lóc và đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC).

Hệ thống này đóng vai trò như một "máy bơm" liên tục hút dịch tiết từ vùng cơ dập nát, khép kín khoang trống và kích thích mô hạt phát triển. Trong những ngày đầu, lượng dịch rút ra lên tới 200ml mỗi ngày.

Giai đoạn 2 sau hơn một tuần, khi vùng cơ đã ổn định và hết dịch, bác sĩ tiến hành ghép da từ vùng đùi lành sang để che phủ diện tích khuyết hổng.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng chị N. đã ổn định hoàn toàn. Vùng da ghép sống tốt, khoang lóc đã liền hẳn, không còn tụ dịch. Hiện bệnh nhân đã bắt đầu tập phục hồi chức năng và có thể vận động gần như bình thường trong tương lai gần.

Tổn thương chân của bệnh nhân sau điều trị - Ảnh BVCC

Việc giữ lại được chi thể trong những trường hợp chấn thương nặng như vậy không chỉ là thành công về mặt kỹ thuật, mà còn giúp người bệnh tránh được những ám ảnh tâm lý và gánh nặng lâu dài.

BS Linh cho biết, với các tổn thương lóc da diện rộng, việc can thiệp sớm là yếu tố quyết định. Nếu được xử trí kịp thời, kiểm soát tốt khoang dịch và thúc đẩy quá trình liền thương của cơ, có thể bảo tồn chi thể và chức năng vận động. Ngược lại, nếu chậm trễ, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử lan rộng và phải cắt cụt chi là rất cao.

"Đôi khi bên ngoài không có vết thương hở lớn, nhưng bên dưới da là một sự tàn phá nặng nề. Người dân không nên chủ quan khi thấy vùng va chạm sưng nề lớn. Việc can thiệp sớm là yếu tố quyết định để bảo tồn chức năng vận động và tránh các biến chứng hoại tử nguy hiểm", bác sĩ Linh nhấn mạnh.

