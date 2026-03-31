Giới khoa học phát triển robot dưới nước khám phá bí ẩn Bắc Cực

Các nhà khoa học ở Nga triển khai hệ thống robot dưới nước có tên Smart Fish để giải mã những bí ẩn ở Bắc Cực và Viễn Đông.

Tâm Anh (TH)

Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Bách khoa Moskva và Viện Hải dương học Thái Bình Dương Ilyichev thuộc chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã phát triển hệ thống robot dưới nước có tên Smart Fish phục vụ nghiên cứu, giải mã bí ẩn dưới biển sâu.

Smart Fish là nền tảng robot dạng kéo, được trang bị khoang kín chứa thiết bị khoa học, cùng các bộ phận điều khiển và cấu trúc vỏ chuyên dụng. Hệ thống robot dưới nước này được tàu kéo phía sau bằng dây cáp rồi thu thập, truyền dữ liệu thủy văn theo thời gian thực từ đáy biển đến tàu, cho phép điều chỉnh tuyến đường nhanh chóng.

Trong 12 giờ hoạt động, Smart Fish thực hiện khoảng 500.000 phép đo, trong khi các kỹ thuật hải dương học thông thường chỉ đạt khoảng 60 phép đo trong cùng khoảng thời gian.

phattt-1.jpg
Các nhà khoa học Nga phát triển và triển khai Smart Fish để giải mã những bí ẩn ở Bắc Cực và Viễn Đông. Ảnh: Pixabay on Pexels.com.

Thử nghiệm đầu tiên của Smart Fish là ở Vịnh Chaun tại Chukotka. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực, các nhà khoa học đã tìm thấy các quần xã sinh vật ưa nhiệt mà lẽ ra không nên tồn tại ở đó. Nhiều viện nghiên cứu đã không thể giải thích lý do tại sao chúng tồn tại ở đó trong nhiều năm.

Smart Fish đã giúp giải mã bí ẩn trên trong một chuyến thám hiểm. Hệ thống robot dưới nước này đã phát hiện ra những bất thường về thủy văn và địa hóa học ở hai khu vực của vịnh, hóa ra là các điểm xả nước ngầm thủy nhiệt. Chính những nguồn nước này đã cung cấp nhiệt và các nguyên tố sinh học cho vịnh, hỗ trợ sự sống của các sinh vật bất thường.

Sau đó, Smart Fish được ứng dụng để giám sát môi trường khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Nhật Bản) ở Thái Bình Dương cũng như nghiên cứu quá trình di cư của cua hoàng đế tại biển Nhật Bản. Hiện nhóm chuyên gia đang phát triển hệ thống thị giác máy và mạng nơ-ron nhằm tự động nhận diện và thống kê các loài sinh vật biển trong thời gian thực.

Khám phá cuộc sống của những thợ săn gấu Bắc Cực

Người Inuit đã sống cùng băng trong hàng thế kỷ. Những thợ săn Inuit ở Greenland nổi tiếng với nghề săn gấu Bắc Cực trong nhiều năm nhưng hiện dần mai một.

gau-1.jpg
Tại Greenland - vùng đất từng được xem là "vùng trắng" trên bản đồ thế giới, người Inuit đã sống cùng băng trong hàng thế kỷ. Đối với họ, biển băng không chỉ là mặt phẳng để di chuyển mà còn là nền móng sinh kế và trụ cột văn hóa. Ảnh: Justin Lewis.
gau-2.jpg
Nhiều thế hệ săn Inuit đã lần theo dấu gấu Bắc Cực, hải cẩu và nhiều loài động vật vùng cực khác để săn bắn, kiếm kế mưu sinh. Ảnh: Tiina Itkonen, Justin Lewis.
Xúc động ảnh gấu Bắc Cực ngủ trên bùn giữa hè nóng nực

Hình ảnh gấu Bắc Cực mẹ ngủ cùng 3 con trên bùn giữa cái nóng mùa Hè ở bờ biển Hudson Bay, Canada đã khiến nhiều người xúc động.

Nhiếp ảnh gia Christopher Paetkau (Canada) đã chụp được bức ảnh ghi lại khoảnh khắc 4 mẹ con gấu Bắc Cực ngủ trên bùn ở bờ biển Hudson Bay. Bộ lông của chúng chuyển sang màu nâu vì lấm bùn đất

Bức ảnh chụp gấu Bắc Cực mẹ cùng 3 con nằm nghỉ trên bờ biển Hudson Bay đã lọt vào danh sách rút gọn của giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã của năm - Nuveen People’s Choice Award 2026.

Ngôi làng ở cực Bắc Hắc Long Giang, nơi mùa đông chạm ngưỡng -53 độ C

Nằm ở cực Bắc Hắc Long Giang, làng Bắc Hồng trải qua mùa đông -53 độ C với tuyết dày, xe ngựa và nhịp sống chậm, mang đến trải nghiệm nguyên bản hiếm có.

bac-ha.jpg
Giữa mùa đông khắc nghiệt của vùng Đông Bắc Trung Quốc, khi dòng du khách đổ dồn về Cáp Nhĩ Tân hay làng cổ Tuyết Hương để tận hưởng không khí lễ hội băng tuyết, vẫn tồn tại những điểm đến gần như tách khỏi nhịp du lịch đại trà. Bắc Hồng, một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang là nơi như vậy, nơi mùa đông không được “trang trí”, mà hiện diện nguyên bản với cái lạnh có thể chạm ngưỡng -53 độ C.
bac-ha3.jpg
Bắc Hồng nằm không xa dòng Hắc Long Giang ranh giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga. Vào mùa đông, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi tuyết dày, những cánh rừng trụi lá kéo dài đến tận chân đồi, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng và hoang sơ. Trên những con đường phủ băng trắng, dấu chân người in hằn rõ nét, kéo dài giữa thiên nhiên gần như bất động.
