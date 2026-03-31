Giới khoa học phát triển robot dưới nước khám phá bí ẩn Bắc Cực

Các nhà khoa học ở Nga triển khai hệ thống robot dưới nước có tên Smart Fish để giải mã những bí ẩn ở Bắc Cực và Viễn Đông.

Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Bách khoa Moskva và Viện Hải dương học Thái Bình Dương Ilyichev thuộc chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã phát triển hệ thống robot dưới nước có tên Smart Fish phục vụ nghiên cứu, giải mã bí ẩn dưới biển sâu.

Smart Fish là nền tảng robot dạng kéo, được trang bị khoang kín chứa thiết bị khoa học, cùng các bộ phận điều khiển và cấu trúc vỏ chuyên dụng. Hệ thống robot dưới nước này được tàu kéo phía sau bằng dây cáp rồi thu thập, truyền dữ liệu thủy văn theo thời gian thực từ đáy biển đến tàu, cho phép điều chỉnh tuyến đường nhanh chóng.

Trong 12 giờ hoạt động, Smart Fish thực hiện khoảng 500.000 phép đo, trong khi các kỹ thuật hải dương học thông thường chỉ đạt khoảng 60 phép đo trong cùng khoảng thời gian.

Ảnh: Pixabay on Pexels.com.

Thử nghiệm đầu tiên của Smart Fish là ở Vịnh Chaun tại Chukotka. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực, các nhà khoa học đã tìm thấy các quần xã sinh vật ưa nhiệt mà lẽ ra không nên tồn tại ở đó. Nhiều viện nghiên cứu đã không thể giải thích lý do tại sao chúng tồn tại ở đó trong nhiều năm.

Smart Fish đã giúp giải mã bí ẩn trên trong một chuyến thám hiểm. Hệ thống robot dưới nước này đã phát hiện ra những bất thường về thủy văn và địa hóa học ở hai khu vực của vịnh, hóa ra là các điểm xả nước ngầm thủy nhiệt. Chính những nguồn nước này đã cung cấp nhiệt và các nguyên tố sinh học cho vịnh, hỗ trợ sự sống của các sinh vật bất thường.

Sau đó, Smart Fish được ứng dụng để giám sát môi trường khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Nhật Bản) ở Thái Bình Dương cũng như nghiên cứu quá trình di cư của cua hoàng đế tại biển Nhật Bản. Hiện nhóm chuyên gia đang phát triển hệ thống thị giác máy và mạng nơ-ron nhằm tự động nhận diện và thống kê các loài sinh vật biển trong thời gian thực.

