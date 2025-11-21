Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giầy Thượng Đình kinh doanh sao trước tin Hà Nội thoái vốn?

Tại cuối năm 2024, tổng tài sản của Giầy Thượng Đình đạt hơn 120 tỷ đồng và ghi nhận mức lỗ lũy kế hơn 67 tỷ đồng.

Bảo Ngân (T/H)

Thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố UBND TP Hà Nội sẽ bán đấu giá số cổ phần tại Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD) đang thu hút dư luận.

Theo đó, số lượng bán đấu giá là hơn 6,38 triệu cổ phần, tương đương toàn bộ 68,67% vốn Hà Nội đang nắm giữ tại doanh nghiệp này. Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cổ phần. Nếu bán thành công, UBND TP Hà Nội có thể thu về ít nhất hơn 130,9 tỷ đồng.

Đợt đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 16/12, mở đấu giá cho nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước.

cats-5687.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: GTD).

Theo tìm hiểu, Giầy Thượng Đình, tiền thân là xí nghiệp X30 thành lập năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu cần, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội.

Năm 2015, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,9 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, thu hút hơn 22 triệu đơn vị đăng ký mua. Năm 2016, Công ty chuyển sang mô hình cổ phần và đưa 9,3 triệu cổ phiếu lên UPCoM với mã cổ phiếu GTD, vốn hóa thị trường khi đó hơn 400 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, UBND TP Hà Nội hiện là cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối hơn 68% vốn. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nam là cổ đông cá nhân lớn nhất với 1,03 triệu cổ phiếu, tương đương 11,07%. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình đứng thứ ba, nắm giữ 10% vốn, tương ứng 930.000 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu công ty giảm từ gần 200 tỷ đồng năm 2016 xuống 104 tỷ đồng năm 2020. Bước sang năm 2021-2022, doanh thu nhích nhẹ lên 109 tỷ đồng, trước khi tiếp tục rơi về 80 tỷ đồng năm 2023.

Giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp liên tục thua lỗ và chỉ ghi nhận lãi duy nhất 117 triệu đồng năm 2022; các năm còn lại đều lỗ 13-17 tỷ đồng. Năm 2023, công ty tiếp tục lỗ hơn 5 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 54 tỷ đồng. Năm 2024, ghi nhận mức lỗ lũy kế hơn 67 tỷ đồng.

Tại cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty đạt hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, chiếm gần 43% tổng tài sản là tài sản cố định hữu hình; hàng tồn kho ghi nhận 38 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức 94 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ghi nhận gần 29 tỷ.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch sản xuất 700.000-900.000 đôi giày, khoảng một phần ba phục vụ xuất khẩu. Nếu thành công, họ sẽ có được 100 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác. Công ty thoát lỗ và ghi nhận lợi nhuận khiêm tốn, chỉ 100 triệu đồng.

#Giầy Thượng Đình #Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình

Bài liên quan

Kinh doanh

Đại gia "vung tiền" mua chim ưng hơn 2 tỷ đồng

Tại Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ chim ưng Saudi lần thứ 25, một con chim ưng thu hút sự chú ý khi bán với mức giá 2,4 tỷ đồng.

Mới đây, một con chim ưng đã được bán với giá 351.000 SR (93.590 USD hay hơn 2,4 tỷ đồng) tại Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ chim ưng Saudi lần thứ 25, trở thành con chim ưng đắt thứ ba được bán cho đến nay tại sự kiện năm nay.

Được tổ chức tại trụ sở câu lạc bộ ở Malham, phía bắc Riyadh, cuộc đấu giá đóng vai trò là thị trường chính cho những chú chim ưng nuôi tại địa phương, trùng với mùa bẫy hàng năm, kéo dài đến ngày 30/11.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Món xưa "nhà nghèo" ăn phát chán, nay dân phố lùng mua

Từ món ăn gắn liền với bữa cơm giản dị của nhiều gia đình Việt, muối vừng trở thành đặc sản tiện dụng được ưa chuộng.

muoi1.jpg
Muối vừng từng được coi là một trong những món ăn quen thuộc và giản dị, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Ảnh: Facebook
muoi2.jpg
Nhưng vài năm gần đây, muối vừng trở thành mặt hàng được săn đón ở thành phố với giá dao động từ 100.000 - 350.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới