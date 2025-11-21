Giầy Thượng Đình kinh doanh sao trước tin Hà Nội thoái vốn?

Tại cuối năm 2024, tổng tài sản của Giầy Thượng Đình đạt hơn 120 tỷ đồng và ghi nhận mức lỗ lũy kế hơn 67 tỷ đồng.

Thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố UBND TP Hà Nội sẽ bán đấu giá số cổ phần tại Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD) đang thu hút dư luận.

Theo đó, số lượng bán đấu giá là hơn 6,38 triệu cổ phần, tương đương toàn bộ 68,67% vốn Hà Nội đang nắm giữ tại doanh nghiệp này. Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cổ phần. Nếu bán thành công, UBND TP Hà Nội có thể thu về ít nhất hơn 130,9 tỷ đồng.

Đợt đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 16/12, mở đấu giá cho nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước.

Theo tìm hiểu, Giầy Thượng Đình, tiền thân là xí nghiệp X30 thành lập năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu cần, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội.

Năm 2015, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,9 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, thu hút hơn 22 triệu đơn vị đăng ký mua. Năm 2016, Công ty chuyển sang mô hình cổ phần và đưa 9,3 triệu cổ phiếu lên UPCoM với mã cổ phiếu GTD, vốn hóa thị trường khi đó hơn 400 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, UBND TP Hà Nội hiện là cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối hơn 68% vốn. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nam là cổ đông cá nhân lớn nhất với 1,03 triệu cổ phiếu, tương đương 11,07%. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình đứng thứ ba, nắm giữ 10% vốn, tương ứng 930.000 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu công ty giảm từ gần 200 tỷ đồng năm 2016 xuống 104 tỷ đồng năm 2020. Bước sang năm 2021-2022, doanh thu nhích nhẹ lên 109 tỷ đồng, trước khi tiếp tục rơi về 80 tỷ đồng năm 2023.

Giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp liên tục thua lỗ và chỉ ghi nhận lãi duy nhất 117 triệu đồng năm 2022; các năm còn lại đều lỗ 13-17 tỷ đồng. Năm 2023, công ty tiếp tục lỗ hơn 5 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 54 tỷ đồng. Năm 2024, ghi nhận mức lỗ lũy kế hơn 67 tỷ đồng.

Tại cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty đạt hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, chiếm gần 43% tổng tài sản là tài sản cố định hữu hình; hàng tồn kho ghi nhận 38 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức 94 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ghi nhận gần 29 tỷ.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch sản xuất 700.000-900.000 đôi giày, khoảng một phần ba phục vụ xuất khẩu. Nếu thành công, họ sẽ có được 100 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác. Công ty thoát lỗ và ghi nhận lợi nhuận khiêm tốn, chỉ 100 triệu đồng.