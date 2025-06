Giao thông Long An được chỉ định gói thầu hơn 3 tỷ

Ngày 28/5, Công ty CP Giao thông Long An được Sở Xây dựng Long An chỉ định thầu gói xây lắp hơn 3,18 tỷ đồng.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 28/5/2025, Sở Xây dựng Long An đã phê duyệt Quyết định 472/QĐ-SXD chỉ định thầu cho Công ty CP Giao thông Long An trúng gói thầu thi công xây dựng + ĐBGT thuộc dự án Xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao đường ĐT.824 và đường ĐT.825 (ngã 3 Đức Hòa), huyện Đức Hòa với giá hơn 3,18 tỷ đồng (giá gói thầu 3,351 tỷ đồng) thực hiện trong 30 ngày.

Công ty CP Giao thông Long An (địa chỉ tại khu phố Nhơn Phú, Phường 5, TP Tân An, Long An) được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 03/08/2016. Từ đó đến nay, công ty đã tham gia 148 gói thầu, trong đó trúng 62 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 455,89 tỷ đồng (trên 3,18 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty trúng với vai trò độc lập hơn 201,788 tỷ đồng (trên 3,18 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Nhà thầu thường trúng tại Sở Giao thông vận tải Long An.

Trước đó, ngày 1/4/2025, Sở Xây dựng Long An đã phê duyệt cho liên danh Giao Thông Long An - Ngân Hồng Phát (Công ty CP Giao thông Long An – Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Ngân Hồng Phát) trúng gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường ĐT.816, ĐT.821,ĐT.822, ĐT.823,ĐT.823C, ĐT.824,ĐT.825, ĐT.830(QL.1-ĐT.822),ĐT.830C, ĐT.830D,ĐT.830E, ĐT.838,ĐT.838B, ĐT.838C,ĐT.839, Đường qua KCN Tân Đức,Đường gom đoạn1+2, Đường cặp kênh Tây, ĐườngTTBG huyện Đức Huệ - Mộc Hóa thuộc dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ trong tỉnh năm 2025-2027 với giá hơn 109,84 tỷ đồng thực hiện trong 1005 ngày.

Nguồn: MSC

Tại gói thầu trên, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang – Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông 674 cùng liên danh bị loại.

Công ty CP Giao thông Long An còn thi công gói thầu thi công xây dựng đoạn từ đầu tuyến đến cầu Kênh 7 tại dự án Đường cặp kênh Sông Trăng (đoạn từ biên giới đến Thạnh Hưng) của Sở Giao thông vận tải Long An với giá hơn 16,17 tỷ đồng thực hiện trong 450 ngày… Tại gói thầu này, liên danh 159 BG- Hoàng Anh (Công ty TNHH Xây dựng 159 BG - Công ty TNHH Xây dựng Công trình và Thương mại Hoàng Anh bị loại; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang bị loại với lý do “không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm”.

Tại dự án Đường tỉnh 819 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, liên danh Công ty CP Giao thông Long An – Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường trúng gói thầu thi công xây dựng tuyến nhánh cặp kênh T3 với giá hơn 29,88 tỷ đồng thực hiện trong 450 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn bị loại…