Sống Khỏe

Giành lại sự sống cho bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông

Bệnh nhân 21 tuổi ở Khánh Hoà bị vỡ tim, đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cứu sống.

Bình Nguyên

Mới đây, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân N.Th.H.T (21 tuổi, trú xã Diên Khánh) trong tình trạng hôn mê, da niêm mạc nhợt, vùng trước ngực sưng nề. Siêu âm tại giường phát hiện tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều, bề dày dịch tới 30 mm, có hồi âm, nguy cơ chèn ép tim cấp tính.

Chẩn đoán ban đầu: Choáng, hôn mê, chèn ép tim cấp, vỡ tim, đa chấn thương do tai nạn giao thông. TÌnh trạng bệnh nhân hết sức nguy kịch.

Ngay lập tức, bệnh nhân được nhồi ép tim và hồi sức tim phổi, đồng thời chuyển lên phòng mổ khẩn. Ê-kíp phẫu thuật do TS.BS. Lê Viết Huấn – Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực làm phẫu thuật viên chính, phối hợp cùng BS. Nguyễn Đỗ Thành Nhân, bác sĩ gây mê hồi sức và hội chẩn các khoa liên quan ngay trên bàn mổ.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ tim. Ảnh SKĐS

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ tim. Ảnh SKĐS

Bệnh nhân được mở ngực cấp cứu để giải chèn ép tim và trong quá trình thám sát, các bác sĩ ghi nhận: màng ngoài tim có nhiều máu mới lẫn máu đông; buồng tim nhĩ phải bị rách toạc, máu chảy ồ ạt, ê-kíp khẩn trương khâu cầm máu; kiểm tra thấy mở màng phổi trái lấy ra thêm khoảng 500 ml máu không đông lẫn máu đông.

Sau khi làm sạch khoang màng phổi, các bác sĩ đặt dẫn lưu phổi trái, dẫn lưu trung thất, dẫn lưu màng tim và đóng ngực xương ức.

Bệnh nhân được chăm sóc sau ca phẫu thuật. Ảnh SKĐS

Bệnh nhân được chăm sóc sau ca phẫu thuật. Ảnh SKĐS

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và kịp thời giữa đội ngũ các bác sĩ và nhân viên khoa cấp cứu, phẫu thuật viên, ê-kíp gây mê và sự theo dõi sát tình trạng sau mổ của các bác sĩ hồi sức ngoại, bệnh nhân đã thoát khỏi cánh cửa tử thần.

Sống Khỏe

Cụ bà 78 tuổi bị đột quỵ ngay trên giường bệnh được cứu sống

Một nữ bệnh nhân 78 tuổi bị đột quỵ ngay khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã được cấp cứu kịp thời nhờ quy trình đột quỵ nội viện.

Trường hợp bệnh nhân là bà V.T.T, 78 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Trước nhập viện 1 ngày bệnh nhân ở nhà mệt nhiều, khó thở tăng dần, ho, cảm giác nặng ngực trái, không đau đầu, không nôn, không sốt, không tê bì yếu liệt, đại tiểu tiện bình thường trên nền bệnh lý suy tim EF bảo tồn, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, Đái tháo đường type II. Được chỉ định nhập viện điều trị nội trú tại khoa Nội tim mạch.

Sống Khỏe

Cứu sống nam sinh bị đứt khí quản

Đang điều khiển xe máy điện chạy trên đường, em P.T.A. (Quảng Trị) không may va phải dây điện khiến khí quản bị đứt.

Ngày 23/9, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản do vướng dây điện sà ngang đường khi đi xe máy điện.

Trước đó, em P.T.A. (SN 2008, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường làng, không may va phải dây điện sà giữa đường, khiến vùng cổ bị thương nặng. Ngay lập tức, người nhà đã đưa em vào bệnh viện cấp cứu.

Sống Khỏe

Tự dưng đau ngực, cụ ông nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngừng tim

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa cấp cứu và can thiệp động mạch vành thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngừng tim.

Vừa qua, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiếp nhận bệnh nhân nam N.V.T (72 tuổi, trú tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) vào viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực, ngừng tuần hoàn.

ngung-tim-nh.jpg
Hồi sức tim cho bệnh nhân ngay khi nhập viện - Ảnh BVCC
