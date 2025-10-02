Giành lại sự sống cho bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông

Bệnh nhân 21 tuổi ở Khánh Hoà bị vỡ tim, đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cứu sống.

Mới đây, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân N.Th.H.T (21 tuổi, trú xã Diên Khánh) trong tình trạng hôn mê, da niêm mạc nhợt, vùng trước ngực sưng nề. Siêu âm tại giường phát hiện tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều, bề dày dịch tới 30 mm, có hồi âm, nguy cơ chèn ép tim cấp tính.

Chẩn đoán ban đầu: Choáng, hôn mê, chèn ép tim cấp, vỡ tim, đa chấn thương do tai nạn giao thông. TÌnh trạng bệnh nhân hết sức nguy kịch.

Ngay lập tức, bệnh nhân được nhồi ép tim và hồi sức tim phổi, đồng thời chuyển lên phòng mổ khẩn. Ê-kíp phẫu thuật do TS.BS. Lê Viết Huấn – Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực làm phẫu thuật viên chính, phối hợp cùng BS. Nguyễn Đỗ Thành Nhân, bác sĩ gây mê hồi sức và hội chẩn các khoa liên quan ngay trên bàn mổ.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ tim. Ảnh SKĐS

Bệnh nhân được mở ngực cấp cứu để giải chèn ép tim và trong quá trình thám sát, các bác sĩ ghi nhận: màng ngoài tim có nhiều máu mới lẫn máu đông; buồng tim nhĩ phải bị rách toạc, máu chảy ồ ạt, ê-kíp khẩn trương khâu cầm máu; kiểm tra thấy mở màng phổi trái lấy ra thêm khoảng 500 ml máu không đông lẫn máu đông.

Sau khi làm sạch khoang màng phổi, các bác sĩ đặt dẫn lưu phổi trái, dẫn lưu trung thất, dẫn lưu màng tim và đóng ngực xương ức.

Bệnh nhân được chăm sóc sau ca phẫu thuật. Ảnh SKĐS

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và kịp thời giữa đội ngũ các bác sĩ và nhân viên khoa cấp cứu, phẫu thuật viên, ê-kíp gây mê và sự theo dõi sát tình trạng sau mổ của các bác sĩ hồi sức ngoại, bệnh nhân đã thoát khỏi cánh cửa tử thần.