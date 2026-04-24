Giám sát trụ sở công sau sắp xếp, ngăn thất thoát, lãng phí

Quốc hội sẽ giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Sáng 24/4, với 484/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,8%), Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Mục đích nhằm đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng để xác định tổng thể về tài sản là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trong đó xác định nhu cầu và thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo mô hình tổ chức bộ máy mới để phòng chống lãng phí và tránh thất thoát tài sản nhà nước

Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế (nếu có) và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Xác định khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, bao gồm vướng mắc về cơ chế và khó khăn trong thực tiễn triển khai.

Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính và xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cũng trong sáng 24/4, với 490/490 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 98%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Theo Nghị quyết, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về thực hiện các Nghị quyết về: dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TP HCM.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XVI sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về thực hiện các Nghị quyết về chủ trương đầu tư: dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP HCM; dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM.

Cùng đó là một loạt Nghị quyết liên quan chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Bên cạnh đó, tại hai kỳ họp trên, Quốc hội cũng xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2026; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2027; việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2026; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2026; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2026; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2028; phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2028…