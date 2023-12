Vũ Hà giả gái, chiếm sóng tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà giả gái. Ảnh chụp màn hình. Vũ Hà hài hước cho biết: “Có người bạn thân quý báu hay bày trò. Tôi giản dị đi họp báo theo lời mời của Đàm Vĩnh Hưng. Rất giản dị”. Ảnh chụp màn hình. Vũ Hà đội tóc giả, mặc váy hồng. Ảnh: FBNV. Màn giả gái của Vũ Hà chiếm sóng tại sự kiện của Mr Đàm. Ảnh: FBNV. Không ít lần Vũ Hà giả gái, xuất hiện bên người bạn thân. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. Vũ Hà mặc ba bộ áo dài khi đón Tết Nguyên đán 2020 tại biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. Khoảnh khắc hài hước của Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. Vũ Hà từng giả gái trong MV parody Chuyện loài hoa dang dở của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Saostar. Ở phiên bản gốc, nhân vật nữ chính do Lý Nhã Kỳ đóng. Còn phiên bản hài hước, Vũ Hà đảm nhận vai nữ chính. Ảnh: Lifestyle. Theo Saostar, Đàm Vĩnh Hưng là người tự tay may đồ, chỉnh trang cho Vũ Hà để bạn thân hoàn thành vai diễn. Ảnh: Saostar. Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà gặp nhau khi thi đậu vào trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố. Vũ Hà nổi tiếng trước nên giúp Đàm Vĩnh Hưng có show diễn. Thấy Mr Đàm ngày càng nổi tiếng, Vũ Hà mừng cho bạn. Ảnh: FBNV. Mr Đàm khẳng định, anh xem Vũ Hà còn hơn là tri kỷ. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh sẽ có Vũ Hà cho đến già, đến chết. Còn Vũ Hà từng chia sẻ, ngày xưa anh lầm tưởng Đàm Vĩnh Hưng yêu mình nhưng do tinh ý nên mau chóng nhận ra tình tri kỷ. Cũng theo Vũ Hà, cả hai từng cạch mặt nhau do hiểu lầm sau khi bị người khác đâm chọt, bịa chuyện. Ảnh: FBNV. Xem video "Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà bóc phốt". Nguồn Youtube/ Sen Vàng TV

