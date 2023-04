Vợ kém 11 tuổi của Anh Tuấn “Phố trong làng” ngày càng quyến rũ

Diễn viên Anh Tuấn kết hôn vào năm 2022. Bà xã của anh tên Lâm Diễm Quỳnh, sinh năm 2001, là chuyên viên trang điểm. Nhan sắc của Lâm Diễm Quỳnh là một trong những lý do khiến Anh Tuấn mê mệt. Trong chương trình Vợ chồng son, nam diễn viên phim "Phố trong làng" từng kể, ngày còn hẹn hò, anh có buổi quay gần nhà vợ nên nhắn tin xin qua phòng trọ nằm nghỉ một lát. "Lúc đó em cũng nghĩ rất trong sáng, nhưng khi vợ em ra đón, lúc ấy lại mặc một bộ đồ bó sát nên cũng cảm thấy gợn gợn rồi. Em nghĩ: “Sao 19 tuổi mà có người đẹp như thế này". Rồi em lên nhà nằm nghỉ, mọi thứ cũng bắt đầu nóng dần, cả hai ôm nhau xong có chuyện đấy xảy ra”, Anh Tuấn kể. Sau khi sinh con trai đầu lòng, bà xã Anh Tuấn nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Lâm Diễm Quỳnh sở hữu vóc dáng đồng hồ cát nóng bỏng. Vòng một của bà xã Anh Tuấn ngày càng căng tràn sau khi sinh nở. Lâm Diễm Quỳnh ưa tiên váy áo bó sát, cúp ngực khoe hình thể gợi cảm. Anh Tuấn từng động viên bà xã kém 11 tuổi lấy lại vóc dáng sau sinh. "Em cứ yên tâm về dáng, còn lại cứ để anh lo. Mà có không về thì anh vẫn yêu, chỉ là nếu về thì anh thích ngắm hơn một tí xíu xiu thôi", nam diễn viên phim "Phố trong làng" nhắn nhủ người bạn đời. Theo Anh Tuấn, sau khi lập gia đình, anh không đi đóng phim vì muốn chăm vợ con. Vì vậy, kinh tế của anh đi xuống. May mắn, Lâm Diễm Quỳnh lại đắt show quảng cáo, trở thành trụ cột kinh tế. Vợ chồng Anh Tuấn từng "kể xấu" nhau. Anh Tuấn cho biết, vợ hay ghen còn Lâm Diễm Quỳnh chia sẻ, chồng rất bừa bộn, đi nhậu say về trễ. Xem trailer phim: "Phố trong làng". Nguồn VTV Giải trí

Diễn viên Anh Tuấn kết hôn vào năm 2022. Bà xã của anh tên Lâm Diễm Quỳnh, sinh năm 2001, là chuyên viên trang điểm. Nhan sắc của Lâm Diễm Quỳnh là một trong những lý do khiến Anh Tuấn mê mệt. Trong chương trình Vợ chồng son, nam diễn viên phim "Phố trong làng" từng kể, ngày còn hẹn hò, anh có buổi quay gần nhà vợ nên nhắn tin xin qua phòng trọ nằm nghỉ một lát. "Lúc đó em cũng nghĩ rất trong sáng, nhưng khi vợ em ra đón, lúc ấy lại mặc một bộ đồ bó sát nên cũng cảm thấy gợn gợn rồi. Em nghĩ: “Sao 19 tuổi mà có người đẹp như thế này". Rồi em lên nhà nằm nghỉ, mọi thứ cũng bắt đầu nóng dần, cả hai ôm nhau xong có chuyện đấy xảy ra”, Anh Tuấn kể. Sau khi sinh con trai đầu lòng, bà xã Anh Tuấn nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Lâm Diễm Quỳnh sở hữu vóc dáng đồng hồ cát nóng bỏng. Vòng một của bà xã Anh Tuấn ngày càng căng tràn sau khi sinh nở. Lâm Diễm Quỳnh ưa tiên váy áo bó sát, cúp ngực khoe hình thể gợi cảm. Anh Tuấn từng động viên bà xã kém 11 tuổi lấy lại vóc dáng sau sinh. "Em cứ yên tâm về dáng, còn lại cứ để anh lo. Mà có không về thì anh vẫn yêu, chỉ là nếu về thì anh thích ngắm hơn một tí xíu xiu thôi", nam diễn viên phim "Phố trong làng" nhắn nhủ người bạn đời. Theo Anh Tuấn, sau khi lập gia đình, anh không đi đóng phim vì muốn chăm vợ con. Vì vậy, kinh tế của anh đi xuống. May mắn, Lâm Diễm Quỳnh lại đắt show quảng cáo, trở thành trụ cột kinh tế. Vợ chồng Anh Tuấn từng "kể xấu" nhau. Anh Tuấn cho biết, vợ hay ghen còn Lâm Diễm Quỳnh chia sẻ, chồng rất bừa bộn, đi nhậu say về trễ. Xem trailer phim: "Phố trong làng". Nguồn VTV Giải trí