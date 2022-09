Victoria Beckham mặc gợi cảm lộ rõ vẻ già nua

Mặc một bộ váy đen cực kỳ gợi cảm của thương hiệu Yves Saint Laurent, Victoria Beckham cùng chồng đi ăn tại Harry's Bar ở Mayfair. (Ảnh: Click News and Media) Tuy nhiên, chiếc váy cut-out bắt mắt lại khiến nhà thiết kế 48 tuổi lộ rõ những vết hằn thời gian ở vùng da cánh tay và cổ. (Ảnh: Click News and Media) Vùng da cổ của Victoria nhăn nheo thấy rõ, khiến ngoại hình của cô già nua, không còn tươi tắn. (Ảnh: Click News and Media) Những bức ảnh thiếu photoshop, bà xã Beckham già nua bởi vùng cổ lộ rõ những dấu vết thời gian. (Ảnh: MJ-Pictures.com) Gương mặt vốn đã lạnh lùng, làn da lại nhăn nheo nên Victoria bị chê già hơn so với tuổi. (Ảnh: MJ-Pictures.com) Vic cùng chồng trong chuyến đi nghỉ ở Miami hồi đầu tháng 8. Trong chuyến đi này, Vic diện một chiếc váy trắng hai dây ngắn đơn giản. (Ảnh: Mega) Không chỉ vùng da cổ mà phần da đầu gối cũng chùng nhão, tố cáo tuổi già của Victoria. (Ảnh: Mega) Không trang điểm, không phần mềm xinh đẹp, bà Beck sẽ lộ hết những nhược điểm cơ thể, nhan sắc. (Ảnh: Instagram) Khác với những bức ảnh trên, khi mặc váy che kín phần cổ, cộng thêm có hỗ trợ của chỉnh sửa ảnh, nhan sắc của Victoria Beckham lại trẻ ngang ngửa với con dâu Nicola Peltz. (Ảnh: Instagram) Xem video "Hoa hậu Tiểu Vy gặp gỡ Beckham ở sự kiện". Nguồn VTV1

