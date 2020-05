Vẻ gợi cảm của diễn viên Phanh Lee vừa được bạn trai cầu hôn

Mới đây diễn viên Phanh Lee gây bất ngờ khi khoe được bạn trai cầu hôn. Trên trang Instagram, nữ diễn viên viết: "Khi bạn cầu hôn một cô gái không thích kim cương. And i say yes!". Nhiều bạn bè thân thiết như Huyền Lizzie, MC Vũ Thu Hoài... đã bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời chúc mừng Phanh Lee. Chia sẻ với Zing, nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi" xác nhận chuyện được bạn trai cầu hôn và cô đã đồng ý. Tuy nhiên những thông tin về bạn trai, Phanh Lee muốn giữ bí mật. Phanh Lee tên thật là Lê Phương Anh, sinh năm 1990. Cô là một trong những hot girl đời đầu khá nổi với giới trẻ Hà thành. Phanh Lee tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh và góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như: Trái tim có nắng, Lời nói dối ngọt ngào, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi... Đặc biệt, vai diễn Kim trong bộ phim "Ghét thì yêu thôi" và phần 2 với tên gọi "Yêu thì ghét thôi" khiến cô nàng tạo được ấn tượng với khán giả. Ngoài đời, nữ diễn viên 9X sở hữu nhan sắc xinh đẹp, da trắng, nụ cười tươi cùng đôi mắt biết nói. Lợi thế ngoại hình giúp Phanh Lee ghi điểm với người đối diện. Cô nàng có gu thời trang hiện đại, cá tính, song không kém phần quyến rũ. Nhan sắc đời thường hút mắt của Phanh Lee. Trên trang cá nhân, hot girl thường xuyên đăng ảnh khoe body quyến rũ. Nổi tiếng, được nhiều người biết đến nhưng Phanh Lee khá kín tiếng về đời tư. Trước khi công khai được bạn trai cầu hôn, cô nàng chỉ úp mở chuyện hẹn hò. Phanh Lee từng cho biết, khi yêu cô không đặt nặng chuyện ngoại hình, kinh tế mà quan trọng đối phương là người mang đến cho cô cảm giác an toàn, được chia sẻ. Xem video "Phanh Lee trong phim Ghét thì yêu thôi". Nguồn Youtube:

