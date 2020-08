Vẻ đẹp nóng bỏng của Á hậu Kiều Loan thi King of Rap

Một trong những thí sinh gây ấn tượng với khán giả nhất trong chương trình King of Rap là Á hậu Kiều Loan. Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 xuất hiện trong chương trình với chiếc đầm đuôi cá màu vàng lấp lánh, đi giày cao gót. Trang phục trên sân khấu King of Rap của người đẹp 10x đã gây tranh cãi vì nó không phù hợp với một nữ rapper. Nguyễn Hà Kiều Loan giải thích cô chọn trang phục dạ hội như vậy trong chương trình rap vì muốn gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Kiều Loan muốn mọi người có một chút thay đổi về cách suy nghĩ liên quan đến danh hiệu á hậu hay câu chuyện người đẹp đi hát. “Khi trở thành á hậu, hình tượng của tôi cần thay đổi theo khuôn khổ cho phù hợp. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn giữ tính cách mạnh mẽ, nổi loạn cho riêng mình. Khi đứng trên sân khấu về rap, tôi như 'cá gặp nước' vì tất cả quá đúng với cá tính âm nhạc và tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thú vị với hình ảnh, hướng đi sắp tới của cô gái Kiều Loan”, người đẹp 10x chia sẻ. Ngoài đời, Kiều Loan thích style ăn mặc khỏe khoắn, năng động. Nguyễn Hà Kiều Loan sinh năm 2000, là người đẹp gốc Quảng Nam. Kiều Loan cao 1,7m, số đo 3 vòng 80-61-95. Tại cuộc thi Miss World Vietnam, Kiều Loan gây ấn tượng ngay từ khi tham gia nhờ nụ cười rạng rỡ, sải bước catwalk tự tin và giọng hát hay. Á hậu Miss World Vietnam 2019 là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019. Nguyễn Hà Kiều Loan lọt vào top 10 tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019 nhờ dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả, và giành giải Miss Popular. Không chỉ xinh đẹp, Nguyễn Hà Kiều Loan còn có nhiều thành tích trong học tập: giành giải nhất cuộc thi Nguyễn Duy Hiệu Got Talent, quán quân Nét đẹp học đường THPT Nguyễn Duy Hiệu, giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải khuyến khích hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh. Hiện tại, Kiều Loan đang theo học tại Trường Đại học Đà Nẵng, khoa Kinh doanh quốc tế. Trước khi tham gia Miss World Vietnam 2019, mỹ nhân sinh năm 2000 từng đăng quang cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng 2019. Xem video "Kiều Loan trong King of Rap". Nguồn Youtube/ Viva Network:

Một trong những thí sinh gây ấn tượng với khán giả nhất trong chương trình King of Rap là Á hậu Kiều Loan. Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 xuất hiện trong chương trình với chiếc đầm đuôi cá màu vàng lấp lánh, đi giày cao gót. Trang phục trên sân khấu King of Rap của người đẹp 10x đã gây tranh cãi vì nó không phù hợp với một nữ rapper. Nguyễn Hà Kiều Loan giải thích cô chọn trang phục dạ hội như vậy trong chương trình rap vì muốn gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Kiều Loan muốn mọi người có một chút thay đổi về cách suy nghĩ liên quan đến danh hiệu á hậu hay câu chuyện người đẹp đi hát. “Khi trở thành á hậu, hình tượng của tôi cần thay đổi theo khuôn khổ cho phù hợp. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn giữ tính cách mạnh mẽ, nổi loạn cho riêng mình. Khi đứng trên sân khấu về rap, tôi như 'cá gặp nước' vì tất cả quá đúng với cá tính âm nhạc và tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thú vị với hình ảnh, hướng đi sắp tới của cô gái Kiều Loan”, người đẹp 10x chia sẻ. Ngoài đời, Kiều Loan thích style ăn mặc khỏe khoắn, năng động. Nguyễn Hà Kiều Loan sinh năm 2000, là người đẹp gốc Quảng Nam. Kiều Loan cao 1,7m, số đo 3 vòng 80-61-95. Tại cuộc thi Miss World Vietnam, Kiều Loan gây ấn tượng ngay từ khi tham gia nhờ nụ cười rạng rỡ, sải bước catwalk tự tin và giọng hát hay. Á hậu Miss World Vietnam 2019 là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019. Nguyễn Hà Kiều Loan lọt vào top 10 tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019 nhờ dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả, và giành giải Miss Popular. Không chỉ xinh đẹp, Nguyễn Hà Kiều Loan còn có nhiều thành tích trong học tập: giành giải nhất cuộc thi Nguyễn Duy Hiệu Got Talent, quán quân Nét đẹp học đường THPT Nguyễn Duy Hiệu, giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải khuyến khích hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh. Hiện tại, Kiều Loan đang theo học tại Trường Đại học Đà Nẵng, khoa Kinh doanh quốc tế. Trước khi tham gia Miss World Vietnam 2019, mỹ nhân sinh năm 2000 từng đăng quang cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng 2019. Xem video "Kiều Loan trong King of Rap". Nguồn Youtube/ Viva Network: