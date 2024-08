Vẻ đáng yêu ngoài đời của em gái Pu “Đi giữa trời rực rỡ“

Ngoài hai nhân vật Chải, Pu, cô bé Ghến trong phim " Đi giữa trời rực rỡ" cũng được nhiều khán giả hâm mộ bởi vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn. (Ảnh: FB Khánh An) Vào vai Ghến là diễn viên nhí Camy Khánh An, sinh năm 2016. (Ảnh: FB Khánh An) Mới 8 tuổi nhưng Khánh An tỏ ra rất chững chạc bởi có nhiều kinh nghiệm khi đứng trước máy quay và nơi đông người. (Ảnh: FB Khánh An) Ngoài đóng phim, Khánh An còn là mẫu nhí. Cô bé từng đoạt giải Á quân 1 Tài sắc nhí Việt Nam 2023, Á quân 2 Siêu mẫu nhí VN Toàn cầu 2024, Á quân The Face Hachio 2023. (Ảnh: FB Khánh An) Khánh An tự tin sải bước trên sàn catwalk. (Ảnh: FB Khánh An) Mặc dù chỉ xuất hiện trong một số tập của phim "Đi giữa trời rực rỡ" nhưng cô bé đã để lại ấn tượng tốt với khán giả. (Ảnh: FB Khánh An) Phong cách cá tính của Khánh An mỗi khi làm mẫu. (Ảnh: FB Khánh An) Cô bé rất đắt show mẫu nhí nhờ vẻ ngoài xinh xắn và tác phong chuyên nghiệp. (Ảnh: FB Khánh An) Được bố mẹ cho tham gia nghệ thuật từ sớm nên Khánh An rất dạn dĩ. (Ảnh: FB Khánh An) Ngoài đời, Khánh An là một cô bé cá tính và tự tin. (Ảnh: FB Khánh An)Xem trailer phim "Đi giữa trời rực rỡ". Nguồn VFC

