Vân Hugo khoe ảnh đẹp rạng rỡ khi mang bầu lần 2

Mới đây, Vân Hugo than thở bị sụt cân khi mang bầu gần 5 tháng. Cô chia sẻ: "Bầu bí mẹ mới tăng lên được xíu kg lại sụt rồi. Thương con... Mẹ con mình cùng cố gắng nhé Vừng ơi". Chia sẻ của Vân Hugo nhận được sự quan tâm của bạn bè, khán giả. Nhiều người khen ngợi nhan sắc của Vân Hugo vẫn rạng rỡ, xinh đẹp khi mang bầu. Trước đó, ngày 23/12, Vân Hugo lần đầu chia sẻ ảnh mang bầu lần 2, thông báo tin vui và mong mọi người cầu chúc cho hai mẹ con được bình an, khỏe mạnh. Từ khi bầu bí, nữ MC thường xuyên cập nhật hình ảnh của bản thân nhưng chỉ đăng ảnh cận mặt hoặc diện trang phục giấu vòng 2. Vân Hugo tiết lộ, thời gian đầu mang thai cô bị nghén. Nữ MC được bàn bè hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng khi mang bầu để con phát triển khỏe mạnh. Hình ảnh Vân Hugo rạng rỡ khoe quà sinh nhật tuổi 36. Vân Hugo kết hôn lần đầu năm 2012 và ly dị sau 4 năm chung sống. Sau hôn nhân tan vỡ, cô một mình chăm sóc con trai nhỏ vừa phát triển sự nghiệp kinh doanh. Sau 8 năm ly hôn, nữ MC quyết định đi bước nữa với một doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục sau một năm hẹn hò. Vân Hugo chuyển vào TPHCM sống cùng bạn trai từ tháng 7/2020 nhưng chưa tổ chức đám cưới do tình hình dịch bệnh. Trước khi Vân Hugo chuyển vào Sài Gòn, chồng sắp cưới đã chu đáo chuẩn bị một căn biệt thự màu trắng để làm tổ ấm mới. Hiện, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã và cậu con trai riêng của cô. Chia sẻ về người bạn đời hiện tại, Vân Hugo cho biết, anh là người tâm lý, hiểu và yêu thương cô. Cặp đôi được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả chúc phúc. Xem video "Bí mật những hình xăm của Vân Hugo". Nguồn VTC14:

