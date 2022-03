Vài giờ nữa là cưới: Hyun Bin - Son Ye Jin lộ diện, tập dượt chuẩn bị

Mới đây, Hyun Bin - Son Ye Jin lộ diện. Cô dâu chú rể tập dượt cho lễ cưới. Ảnh: The Fact Đám cưới của cặp sao "Hạ cánh nơi anh" được tổ chức tại Aston House của khách sạn Sheraton Grand Walkerhill, quận Gwangjin, Seoul. Nơi tổ chức lễ cưới tựa vào núi Acha và có tầm nhìn ra sông Hàn. Ảnh: The Fact Khoảnh khắc Son Ye Jin được bố dắt tay vào lễ đường khi tập dượt. Ảnh: The FactĐám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ do Jang Dong Gun chủ trì, MC Park Kyung Rim dẫn dắt buổi lễ. Các nghệ sĩ Gummy, Kim Bum Soo, Paul Kim sẽ hát chúc mừng. Ảnh: The Fact Theo Newsen, trong hôn lễ, Son Ye Jin mặc váy cưới do Mira Zwillinger thiết kế. Ảnh: The Fact Loạt ảnh cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin được trưng bày nơi tổ chức hôn lễ. Ảnh: The Fact Phía công ty quản lý của Hyun Bin, Son Ye Jin gửi lời xin lỗi tới công chúng, hy vọng truyền thông và khán giả thông cảm khi đám cưới được tổ chức kín đáo, thắt chặt an ninh. Ảnh: Zing Công ty quản lý của Hyun Bin, Son Ye Jin công bố hai bức ảnh cưới của cô dâu chú rể. Son Ye Jin diện mẫu váy cổ vuông thuộc bộ sưu tập Bridal Summer - Spring 2022 của thương hiệu cao cấp Elie Saab, có giá hơn 524 triệu đồng. Ảnh: Zing Son Ye Jin còn chọn mẫu váy thương hiệu Vera Wang có giá hơn 265 triệu đồng. Ảnh: Zing Ngôi sao xứ Hàn lót thêm một lớp ở dưới thân áo thay vì để không như mẫu mặc. Ảnh: Saostar Xem video "Hyun Bin - Son Ye Jin thân thiết trên phim trường". Nguồn Vietnamnet

