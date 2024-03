Trước Pha Lê, nhiều sao Việt bị biến chứng sau sửa mũi

12 năm trước, Pha Lê nâng mũi. Gần đây, mũi của nữ ca sĩ bị sưng nặng. “Làm mũi 12 năm giờ mới lên cơn viêm, uống kháng sinh loại nặng rồi không đỡ. Mỗi ngày trôi qua trong lo lắng bồn chồn... Đi khám thì bác sĩ nói phải giảm viêm rồi mới can thiệp được mà vấn đề là nó không giảm, ngày càng lan rộng và sưng to kèm đau nhức sổ mũi xoang các kiểu... Ráng chờ tới mai đi khám lần nữa xem bác sĩ quyết định sao chứ thật sự không ổn tí nào. Sợ nha, khúc này đúng sợ nha”, Pha Lê chia sẻ. Ảnh: FBNV. Pha Lê tháo sụn mũi cũ và làm sạch ổ viêm ở bệnh viện. Ảnh: FBNV. Nữ ca sĩ chia sẻ về tình trạng sức khỏe: “Tôi khỏe re, hết đau nhức, êm ái, nói chung chẳng bị làm sao cả, không cần dùng thuốc giảm đau luôn”. Ảnh: FBNV Trước ca sĩ Pha Lê, nhiều sao Việt cũng gặp họa vì biến chứng sau khi phẫu thuật nâng mũi. Lệ Quyên là một trong số đó. Năm 2018, mũi của Lệ Quyên bị sưng nặng do cơ thể tự đào thải sụn cũ buộc cô phải phẫu thuật tháo bỏ sụn mũi. Ảnh: FBNV. Sau 6 năm tháo sụn mũi, gương mặt của nữ ca sĩ được khen trẻ trung, hài hòa hơn. Ảnh: FBNV. Đầu năm 2015, sau 11 năm đặt silicon sống mũi, Phi Thanh Vân bị biến chứng. Mũi của cô bị teo, lệch sang một phía, đầu mũi bị sưng tấy, có dấu hiệu hoại tử. Ảnh: Vietnamnet. Nữ diễn viên thừa nhận miếng silicon đã hết hạn. Để xử lý, Phi Thanh Vân nâng mũi lần hai. Ảnh: Znews. Năm 2016, Hoàng Tôn bất ngờ cầu cứu cư dân mạng trước việc gương mặt bị biến dạng khi chiếc mũi bị sưng, không thon, cằm dài và cộm. Ảnh: FBNV. Vì gương mặt có biểu hiện bị dao kéo hỏng, Hoàng Tôn quyết định chỉnh sửa mũi và cằm một lần nữa. Ảnh: FBNV. Gần đây, do mũi gặp vấn đề, Kỳ Hân buộc phải dao kéo lần thứ 4. Ảnh: FBNV. Xem video "Pha Lê khóc nức nở khi livestream kể về vụ bị cướp giật ngay trên đường". Nguồn Dân Việt

