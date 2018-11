Trà Ngọc Hằng bị mất trộm loạt đồ hiệu đắt tiền

Sau nhiều biến cố về chuyện tình cảm, mỹ nhân nóng bỏng một thời gần như rút lui khỏi showbiz. Trà Ngọc Hằng chọn cuộc sống an yên một mình và thường xuyên đi du lịch, lễ chùa cũng như tập yoga để rèn luyện sức khỏe, duy trì vóc dáng. Mới đây, người đẹp đất Mũi gây bất ngờ khi chia sẻ việc bị trộm lấy cắp loạt đồ hiệu đắt tiền. "Nửa đêm quá bức xúc, truy tìm kẻ ăn cắp. Mất một lúc 3 cái túi và 1 đôi giày, và 2 áo không cánh mà bay. 1 túi dior hồng, 1 ví dior vàng, 1 túi chanel hồng, 1 đôi giày, 2 cái áo gucci. Bây giờ đang nhờ mấy anh công an coi lại camera để tìm ra kẻ ăn cắp. Tài sản được có nhiêu lấy hết rồi, sẽ nhanh tìm ra thôi, yên tâm nha cái các bạn, đợi đấy", Trà Ngọc Hằng viết. Được biết toàn bộ những món đồ đắt giá kia bị trộm nẫng đi ngay tại căn nhà Trà Ngọc Hằng đang ở. Người đẹp cho biết, vì nhiều người ra vào nên khó kiểm soát. Cô nàng cũng thắc mắc là tại sao toàn những món đồ to, cồng kềnh như thế lại được đưa đi một cách nhẹ nhàng không ai hay biết. Người đẹp đang nhờ cơ quan điều tra check lại camera để tìm kẻ trộm. Việc giới nghệ sĩ showbiz mất trộm không phải là điều xa lạ, nhưng để mất cùng lúc hàng loạt đồ hiệu như vậy ngay tại nhà mình cũng là chuyện hiếm gặp. Toàn bộ những món đồ hiệu Trà Ngọc Hằng vừa bị mất cắp không những đắt tiền mà còn gắn nhiều kỷ niệm với người đẹp. Xem video "Góc nhà nhỏ xinh yêu thích của Trà Ngọc Hằng". Nguồn Youtube/ 247 Hot News:

